‘No triunfa quien convoca a la violencia’: Sheinbaum llama a defender el país de la injerencia extranjera

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, pidió a la población defender al país de la injerencia extranjera que es promovida por grupos conservadores.

Aseguró que históricamente grupos conservadores han buscado promover la injerencia de otros países, pero dijo que la población ha logrado frenarlo.

Durante la conmemoración del 200 aniversario de la Independencia de México en el Mar al liberar San Juan de Ulúa, la presidenta hizo un recorrido histórico de las diferentes etapas de México, de las que dijo que los conservadores intentaron generar injerencia externa o donde hubo diferencias entre distintos grupos.

Sostuvo que eso ha dejado en evidencia que la población de México hace frente a ese tipo de situaciones y a las personas que buscan promover el odio.

“Ha habido muchos momentos en la historia marcados por conservadores antipatriotas que han promovido la invasión extranjera (..) La historia nos muestra que no triunfa quien convoca a la violencia como instrumento de presión o quien cree que unas cuantas personas callan la alegría de un pueblo, no triunfa el uso de la fuerza para acabar con la razón, tampoco triunfa quien defiende los viejos privilegios frente a la transformación, no triunfa quien busca apoyo extranjero cuando no tiene apoyo interno”, aseguró.

Afirmó que por ello el pueblo se debe unir en todo momento y estar alerta para defender al país.

“El pueblo de México debe estar alerta para defender la justicia de cualquier intento de injerencia externa apoyado por los conservadores, hoy como ayer estamos llamados a defender la independencia y la justicia, hoy como ayer con esperanza y con admiración, aquí la patria se defiende con amor y cuando el amor por el pueblo y el amor por la patria y la razón se unen el odio y el llamado al injerencismo se debilitan”, afirmó.

Sheinbaum Pardo estuvo de visita en Veracruz como parte de la conmemoración de los 200 de la Consolidación de la Independencia en la Mar, por lo que reconoció la entrega y trabajo de las fuerzas armadas para defender el país.