Sheinbaum ‘presume’ que refinería Dos Bocas va ‘superbien’: Produce casi 300 mil barriles al día

La presidenta Sheinbaum destacó que la producción de la refinería de Dos Bocas va en aumento.

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que la refinería de Dos Bocas funciona “superbien” debido a que alcanzó una producción de casi 300 mil barriles diarios de petróleo en las últimas semanas.

“A ver si vamos pronto, los invito a Dos Bocas, a la refinería Olmeca, que está funcionando superbien. Produce 280 mil barriles diarios”, detalló la mandataria durante su conferencia ‘mañanera’ de este viernes.

Sheinbaum destacó que la producción en Dos Bocas ha incrementado debido a que antes eran 150 mil barriles y ahora está llegando a casi 300 mil.

¿Por qué CFE tuvo que ayudar a la refinería de Dos Bocas?

La presidenta reconoció que la refinería tenía un problema en una de las plantas de generación eléctrica, pero este ya quedó resuelto con ayuda de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“Antes eso no ocurría, no se juntaban las empresas ni había colaboración, pero ahora ya se solucionó ese problema. CFE entró a ayudarle a Pemex y sacó adelante algunas cuestiones”, recalcó.

Sheinbaum también destacó que Petróleos Mexicanos (Pemex) va bien y dijo que en el caso de la refinería de Tula igual se aumenta la producción de hidrocarburos.

¿Qué sabemos sobre la producción de la refinería Dos Bocas?

Las afirmaciones sobre la producción de Dos Bocas habían sido mencionadas antes por la secretaria de Energía, Luz Elena González, quien lo mencionó durante su primera comparecencia en el Senado.

A inicios de noviembre, la funcionaria dijo que la refinería tenía una producción de 270 mil barriles diarios, por lo que se convierte en una inversión estratégica para el país.

“Los prejuicios neoliberales difundieron ideas falsas de que lo público era necesariamente ineficiente, que Pemex no debía refinar y que la energía de la CFE sería más costosa y contaminante. Estamos demostrando todo lo contrario”, dijo.

Sin embargo, dicha información contrasta con las estadísticas reportadas por Pemex, donde detalló que la refinería Olmeca procesó 194.8 mil barriles diarios de petróleo.

De esta forma sería la segunda refinería más productiva del país, por debajo de la de Tula, Hidalgo.

Durante ese mes, el Sistema Nacional de Refinación (SNR), integrado por siete refinerías distribuidas a lo largo cidel país, procesó un total de 949.8 mil barriles diarios de crudo. Del total, el 26.1 por ciento correspondió a Tula; 20.5 a Dos Bocas; 15.2 a Salina Cruz; 10.3 a Cadereyta; 9.6 a Madero; 9.6 a Minatitlán, y 8.5 a Salamanca.

Dichas cifras indican que Dos Bocas y Tula fueron las únicas refinerías que trabajaron por arriba del 50 por ciento de su capacidad.

*Con información de Héctor Usla