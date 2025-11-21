‘No nos vamos a doblegar; yerran los que incitan a la violencia’: Claudia Sheinbaum

De acuerdo con Sheinbaum, en el México de hoy el poder ya no se usa para someter, sino para servir; ya no hay imposiciones ni privilegio. [Fotografía. Cuartoscuro]

“La campaña de calumnias y de mentiras no hace mella, porque el pueblo sabe que no nos vamos a doblegar frente a la ilegalidad o la injusticia”, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum, quien convocó a las Fuerzas Armadas a mantener siempre en alto la lealtad al pueblo.

Tras la marcha de la generación Z que derivó en violencia entre la policía capitalina y el llamado “bloque negro”, la mandataria, al encabezar el Desfile Cívico Militar Conmemorativo del 115° Aniversario del inicio de la Revolución Mexicana en el Zócalo, dijo que en México ya nadie es silenciado y perseguido por pensar distinto, y advirtió que el que cree que las mujeres son débiles se equivoca, porque saben que no son figuras decorativas o instrumentos de quienes estaban acostumbrados a robar.

“El que convoca a la violencia se equivoca, el que alienta al odio se equivoca, el que cree que la fuerza sustituye la justicia se equivoca, el que convoca a una intervención extranjera se equivoca, el que piense que aliándose con el exterior tendrá fuerza se equivoca, el que cree que las mujeres somos débiles se equivoca, el que cree que la transformación duerme se equivoca, el que piensa que las campañas de calumnias y mentiras hacen mella en el pueblo y en los jóvenes se equivoca, el que piensa que el pueblo es tonto se equivoca”, dijo.

“Nuestra honestidad y amor al pueblo nos acompañan. El pueblo de México está más fuerte porque sabe que juntas y juntos defendemos la soberanía, la independencia, la democracia y la justicia”, sostuvo la presidenta.

“Cuando un gobierno camina con el pueblo nada ni nadie pueden doblegarlo. Nos calumnian porque saben de nuestra y honestidad, saben que no nos vamos a someter a los intereses de quienes antes ostentaban el poder o gozaban de privilegios, ni a ningún gobierno o interés extranjero, saben que no seremos figuras decorativas o simples instrumentos de quienes estaban acostumbrados a robar y a concentrar el poder económico y político del país”, añadió.

La mandataria aseguró que “la transformación que inició en 2018 está fuerte porque hay honestidad, resultados y amor al pueblo. México no volverá a caminar hacia atrás, la paz y la tranquilidad son fruto de la justicia, por ello no tienen resonancia los discursos que normalizan la violencia como camino, que glorifican la imposición o que pretenden restaurar un país de privilegios para unos cuantos”, agregó.

Repudió además a quienes reivindican la mano dura, la fuerza por encima de la ley, y la ultraderecha: “El porfiriato de entonces es al mismo al que quieren convocar ahora: al del despojo, al del exterminio silencioso, al de la esclavitud, al de una prensa callada, al de una paz impuesta”.