Saberes MX: ¿Cómo funciona la plataforma para estudiantes?

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este viernes 21 de noviembre desde Palacio Nacional, desde donde se prevé que se pronuncie sobre el triunfo de Fátima Bosch, en Miss Universo 2025.
Saberes MX: ¿Cómo funciona la plataforma que será una nueva herramienta para estudiantes?
El secretario de Educación, Mario Delgado, detalló qué es y cómo funciona Saberes MX, que será una nueva plataforma para estudiantes y personas de todas las edades quienes quieren tomar cursos y tener acceso a la información.
El objetivo de la plataforma es impulsar una educación superior más flexible, inclusiva y comprometida con los mexicanos. Dicho sitio es público, gratuito y abierto a personas de todas las edades.
Saberes MX reúne los mejores contenidos de universidades del país, certificados de la Secretaría de Educción Pública (SEP), cursos cortos y micro credenciales.
Los cursos incorporan recursos multimedia diseñados para aprender de forma dinámica. Las instituciones educativas tendrán la opción de subir sus propios contenidos y analizar el avance de estudiantes.
Claudia Sheinbaum: Lo último de sus conferencias ‘mañanera’ esta semana
- El jueves 20 de noviembre no hubo conferencia porque la presidenta Sheinbaum encabezó el Desfile Militar por el Aniversario de la Revolución.
- La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la importancia del aumento al salario mínimo y resaltó que dichos incrementos son benéficos tanto para el país como para los trabajadores.
- Marcelo Ebrard destacó las cifras publicadas por Estados Unidos sobre el comercio exterior y aseguró que México es su principal socio comercial.
- Sheinbaum fue cuestionada sobre el supuesto contrato de jóvenes de la marcha de la Generación Z con el Partido Acción Nacional (PAN) y respondió: “Muy interesante la publicación de Luisa María, para que se analice. Para que todos lo analicen y documentar”, dijo la mandataria.
- La presidenta Claudia Sheinbaum firmó durante la conferencia del miércoles el convenio para crear el centro mexicano de supercómputo en Barcelona, España.
- La presidenta Sheinbaum adelantó que México estrenará una supercomputadora en 2026 gracias a un convenio con el centro de supercómputo en Barcelona.
- El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunció que México alcanzó un récord de Inversión Extranjera Directa durante el último trimestre con 41 mil millones de dólares. Se trata de un incremento del 15 por ciento en comparación con 2024.
- Sheinbaum se refirió a la declaración del presidenteDonald Trump sobre no descartar ataques contra el crimen organizadoen territorio nacional.
- La presidenta Claudia Sheinbaum mencionó que los letreros que aparecieron en la Playa Bagdad, ubicada en Tamaulipas, para restringir el paso fueron colocados por una empresa privada que habría contratado el gobierno de Estados Unidos.
- La mandataria reveló que el libro del expresidente Andrés Manuel López Obrador saldrá a la venta este año, aunque dijo desconocer la fecha exacta.
- Luego de los múltiples bloqueos y quema de vehículos que se registró el lunes en Michoacán, la presidenta Claudia Sheinbaum no precisó si fue por un operativo para detener a un integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) pese a los reportes.
- La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó la versión de que Morena envió ‘grupos de choque’ a la explanada del Zócalo luego de la marcha de la Generación Z para incitar a enfrentamientos con las autoridades y ‘reventar’ la movilización que transcurrió en paz.