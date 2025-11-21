Saberes MX: ¿Cómo funciona la plataforma para estudiantes?

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia 'mañanera del pueblo' desde Palacio Nacional'. (EFE)

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este viernes 21 de noviembre desde Palacio Nacional, desde donde se prevé que se pronuncie sobre el triunfo de Fátima Bosch, en Miss Universo 2025.

Saberes MX: ¿Cómo funciona la plataforma que será una nueva herramienta para estudiantes?

El secretario de Educación, Mario Delgado, detalló qué es y cómo funciona Saberes MX, que será una nueva plataforma para estudiantes y personas de todas las edades quienes quieren tomar cursos y tener acceso a la información.

El objetivo de la plataforma es impulsar una educación superior más flexible, inclusiva y comprometida con los mexicanos. Dicho sitio es público, gratuito y abierto a personas de todas las edades.

Saberes MX reúne los mejores contenidos de universidades del país, certificados de la Secretaría de Educción Pública (SEP), cursos cortos y micro credenciales.

Los cursos incorporan recursos multimedia diseñados para aprender de forma dinámica. Las instituciones educativas tendrán la opción de subir sus propios contenidos y analizar el avance de estudiantes.

