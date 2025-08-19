CIBanco demanda a Departamento del Tesoro por investigación: Nos ‘sentenciaron a muerte’, acusa

El Departamento del Tesoro señaló a CIBanco, Intercam y Vector de lavado de dinero para los cárteles.

CIBanco se defiende contra la acusación del Departamento del Tesoro, dependencia que señaló a la institución de ‘lavar’ dinero para los cárteles de la droga mexicanos.

CIBanco consideró que el Departamento del Tesoro de emitió ilegalmente una orden contra el tráfico de opioides que amenaza con dejarlos sin actividades, a menos que un tribunal suspenda la medida.

El Departamento del Tesoro ordenó a instituciones financieras cortar sus operaciones con CIBanco, una directriz que iba a entrar en vigor en julio. No obstante, EU dio una prórroga de 45 días, por lo que la medida se activará el próximo 4 de septiembre.

CIBanco argumenta que la orden viola la Ley de Procedimiento Administrativo y la cláusula del debido proceso de la Quinta Enmienda, según declaró ante el Tribunal de Distrito de EU para el Distrito de Columbia en una denuncia presentada el domingo 17 de agosto.

El gobierno ha impuesto una “pena de muerte” al banco con una orden que carece de la especificidad suficiente para impugnar las acusaciones en su contra, según la denuncia.