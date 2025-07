EU da prórroga de 45 días a instituciones acusadas de lavado

La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos extendió la fecha de entrada en vigor de la prohibición de transferencias de fondos desde y hacia tres instituciones financieras en México acusadas de prácticas de lavado de dinero.

A dos semanas de que CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa fueran señaladas de facilitar pagos para la adquisición de precursores químicos necesarios para producir fentanilo, principalmente con empresas chinas, se estableció que el 4 de septiembre se retomarán las sanciones que excluirían a las instituciones afectadas del sistema financiero estadounidense.

Andrea Gacki, directora de FinCEN, señaló que durante meses el Departamento del Tesoro y el Gobierno de México han coordinado esfuerzos para proteger a sus instituciones financieras de los cárteles terroristas y sus operaciones de lavado de dinero, lo que culminó con las órdenes emitidas contra estas instituciones el pasado 25 de junio.

“Esta extensión refleja que el Gobierno de México ha tomado medidas adicionales para abordar las preocupaciones planteadas en las órdenes de FinCEN, incluyendo asumir la administración temporal de las instituciones afectadas para promover el cumplimiento regulatorio y la prevención del financiamiento ilícito”, se señaló en un comunicado.

Desde que fueron señalados los dos bancos y la casa de bolsa, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó la intervención gerencial temporal de las instituciones involucradas a fin de proteger los intereses del público ahorrador y acreedores.

La semana pasada, la Secretaría de Hacienda inició un proceso para escindir el negocio fiduciario de CIBanco e Intercam Banco y pasar este negocio a la banca de desarrollo, para evitar alguna interrupción en la operación de este sector. Posteriormente, se buscará que lo absorban instituciones privadas.

Desde el Departamento del Tesoro, dijo el FinCEN, se seguirán tomando las medidas necesarias para proteger el sistema financiero estadounidense del abuso de actores ilícitos y combatir el financiamiento de organizaciones criminales transnacionales y narcotraficantes.

Por ello, seguirá en estrecha colaboración con el Gobierno de México en estos asuntos y “considerará cuidadosamente todos los hechos y circunstancias al considerar cualquier extensión adicional a la fecha de implementación de las órdenes”.

Medida prudente

Álvaro Vértiz, socio de Dentons Global Advisors Group, consideró que la decisión de aplazar al 4 de septiembre las posibles sanciones fue prudente, porque ayuda a mitigar los riesgos de que se puedan hacer sistémicos, ya que el sector financiero mexicano es muy frágil y está basado en la confianza y credibilidad.

“Hay que ver en estos 45 días qué se logra. Creo que en estos días de alguna manera muestran una negociación entre el Gobierno de México y el de Estados Unidos para efectos de que no se repita, o por lo menos no se repita de esa manera, lo cual no conlleva que alguien pueda caer en un supuesto similar en el futuro”, dijo a El Financiero Bloomberg.

Federico de Noriega, experto del sector financiero en Hogan Lovells, coincidió en que se trató de una medida positiva, que permitirá una transición más ordenada de los negocios de estas tres instituciones.

Carlos López Jones, analista del sector financiero, resaltó que la comunicación entre ambos gobiernos es muy evidente y positiva, aunque será difícil saber el desenlace, ya que dependerá de si hay pruebas o no de las acusaciones de EU más lo que encuentren las autoridades de ese país.

“Todos quisiéramos que salgan limpias, porque los ojos del mundo financiero global están volteando a ver a México y estos comentarios generan desconfianza global”, indicó.

Acto de negociación comercial

Jorge Marmolejo, gestor de portafolio en Franklin Templeton México, apuntó que la prórroga puede ser vista como una estrategia en la renegociación del T-MEC. Recordó que Estados Unidos ha aplicado mecanismos similares en la aplicación de aranceles, por ejemplo.

“Es una acción de Trump. Es muy fácil aventar la bomba, luego echarse para atrás. La segunda mitad del año va a estar muy cargada por las negociaciones comerciales. No es coincidencia que sea el 4 de septiembre. Es el centro de gravedad de esa clase de negociaciones”, expuso.

Álvaro Vértiz señaló que el mayor plazo dará tiempo al gobierno mexicano de negociar, ya que desde su campaña Donald Trump mencionó que los ejes de su política con el país serían la migración, comercio y tráfico de fentanilo. “Creo que esto forma parte de ello y creo que va a estar involucrado con otro tipo de negociaciones, como puede ser la comercial”, finalizó.