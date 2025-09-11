Firman SEP, Energía y CFE convenio para llevar internet gratuito a todos las tele-escuelas del país

Mario Delgado Carrillo agradeció la visión de la Secretaría de Energía y el compromiso de la CFE, para proveer internet donde más se requiere.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) en coordinación con la Secretaría de Energía (SENER), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones firmaron un acuerdo para llevar internet gratuito a las Telesecundarias y Telebachilleratos de las 32 entidades del país, en seguimiento al compromiso número 88 de los 100 de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En el salón José Vasconcelos del edificio sede la SEP, el titular de la dependencia Mario Delgado Carrillo, afirmó que el instrumento representa un esfuerzo interinstitucional sin precedentes para garantizar el derecho humano a las telecomunicaciones, y saldar la deuda histórica con las comunidades más vulnerables, al reducir la brecha tecnológica y de conectividad.

Recordó que México fue pionero en la creación de telesecundarias, un modelo que acercó educación a zonas apartadas mediante la televisión educativa. “Hoy honramos esa audacia fundacional con infraestructura digital que estará a la altura de las necesidades actuales”, expresó.

El secretario de Educación Pública subrayó que la Nueva Escuela Mexicana (NEM) reconoce a los teleplanteles como un heraldo educativo en territorios recónditos; aseguró que, con acceso a internet, las y los estudiantes podrán participar en la conversación global y convertir la información en saberes significativos para sus comunidades, pues el objetivo no es fomentar un consumo pasivo de contenidos digitales, sino construir una conectividad con sentido propio.

Delgado Carrillo agradeció la visión de la Secretaría de Energía y el compromiso de la CFE, para proveer internet donde más se requiere. Reconoció también la labor de la Agencia de Transformación Digital, que impulsa tecnología pública y conectividad asequible, contribuyendo a la construcción de un México con igualdad de oportunidades.

La secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, celebró la firma del acuerdo para llevar internet gratuito a las tele-escuelas de la SEP en todo el país con especial atención en las zonas más vulnerables.

Dijo estar convencida de que la educación es el único camino hacia la igualdad y la justicia social, ya que en esta época la conectividad es inseparable de ella. Hoy educación y conectividad caminan juntas, agregó.

Este esfuerzo tiene un objetivo claro: contribuir a cerrar brechas de desigualdad, en particular la digital, garantizar la educación como derecho del pueblo y que sea una realidad para todas y todos los mexicanos, precisó.

Luz Elena González subrayó que con la firma de este acuerdo se da un paso firme en el camino de la transformación, “abrimos ventanas de conocimiento, permitimos que cada estudiante, sin importar su origen o condición, acceda a la información y a las herramientas que impulsan el desarrollo. La conectividad se convierte así en un verdadero factor de igualdad”, enfatizó.

Bajo el liderazgo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo este acuerdo reafirma el compromiso del Gobierno de México con la energía y la educación como derechos del pueblo y la conectividad como un instrumento de igualdad al servicio de la justicia social, dijo, tras resaltar que este acuerdo se hará a través de la CFE.

La directora general de CFE, Emilia Esther Calleja señaló que con este acuerdo de colaboración, que tiene el noble objeto de llevar internet gratuito a las teleescuelas de la SEP en todo el país, con especial atención a las zonas más alejadas, la CFE refrenda el compromiso con el pueblo de México, de contribuir con tecnología para la educación, lo que permitirá a las y los estudiantes el acceso a material académico, cultural, deportivo y a información global, para su desarrollo académico y personal.

Calleja Alor manifestó que la implementación de este plan de conectividad representa un avance significativo hacia la equidad digital y el fortalecimiento del derecho a la educación, y va estricto apego al proyecto de nación de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en estrecha coordinación con la SENER y la Agencia de Transformación Digital.

Asistieron la subsecretaria de Educación Básica, Angélica Noemí Juárez Pérez; el coordinador nacional de Infraestructura Digital de la Agencia de Transformación Digital y de Telecomunicaciones, Jorge Luis Pérez Hernández; el director general del Tecnológico Nacional de México (TecNM), Ramón Jiménez López; la directora general de @prende.mx, Azucena Pimentel Mendoza, entre otros servidores públicos.