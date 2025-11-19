Edson Andrade, impulsor de la Marcha de la Generación Z, abandona México tras filtración de sus datos

El creador de contenido acusa al gobierno de la 4T de criminalizarlo tras vincularlo con el PAN.

Edson Andrade Lemus, el joven influencer y uno de los presuntos voceros de la llamada ‘Marcha de la Generación Z’, anunció que abandonará México, argumentando que su seguridad está comprometida luego de que se filtraran sus datos personales, incluida la dirección de su vivienda.

La decisión ocurre después de que Morena, a través de su presidenta Luisa María Alcalde, hiciera pública la existencia de un contrato firmado entre Andrade y el Partido Acción Nacional (PAN), en el que el joven aparece como “prestador de servicios” para estrategia digital y gestión de redes.

En un video publicado en sus redes, Andrade Lemus denunció una supuesta “persecución” por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, la cual dijo, “ha llegado tan lejos” que se ve obligado a abandonar el país. Añadió que se le ha criminalizado por alzar la voz y aseguró que no tiene nada que esconder.

“La persecución de la presidenta Claudia Sheinbaum ha llegado tan lejos que para cuidar mi seguridad hoy tengo que abandonar mi hogar y mi país. Ahora también expusieron mi dirección, todos mis datos personales y crearon la falsa narrativa de que tengo millones en mi cuenta”, expresó el joven.

De acuerdo con los documentos exhibidos por Alcalde, el monto pactado entre el PAN y Andrade Lemus asciende a los 2 millones 106 mil 810 pesos, distribuidos en 12 pagos mensuales de 175 mil 577.50 pesos, con vigencia hasta enero de 2026.

Respecto a este documento, Andrade respondió que su contratación con el PAN se limita a la “producción de contenidos institucionales” y que nunca ha mezclado su trabajo con sus opiniones políticas personales.

“Me duele profundamente dejar a mi familia y a mi hogar, pero, ¿qué opción tengo?”, señaló en el video en el que aseguró que ahora es “blanco del crimen” por la exposición de sus datos. “Nadie me paga por alzar la voz, lo he hecho desde los 16 años”.

El joven también arremetió contra el gobierno de la 4T y sus funcionarios, a quienes acusó de acumular bienes y riquezas. Asimismo, señaló que denunciar la divulgación de sus datos personales no es opción, ya que la fiscal de la Ciudad de México, Bertha María Alcalde Luján, es hermana de la “presidenta del partido en el poder”.

“Podrán sacarme de mi casa, podrán sacarme del país, pero no podrán sacarme de la causa. Yo no me voy vencido, me voy para seguir luchando”, afirmó el joven al concluir su mensaje.

¿Quién es Edson Andrade, quien convocó a la marcha de la Generación Z?

Edson Andrade es un creador de contenido que pasó de publicar videos de viajes y estilo de vida a convertirse en un impulsor de la Marcha de la Generación Z en México. De acuerdo con su perfil de X, es abogado por la UNAM y se describe ideológicamente como “liberal en lo conservador, económico en lo social”.

Desde 2023, el joven subía contenido con posturas en contra del actual gobierno. En 2024, durante las elecciones presidenciales, realizó varias publicaciones incentivando a las personas, y principalmente jóvenes, a votar. Aunque también se mostró crítico con temas como la Reforma al Poder Judicial.

No obstante, su presencia en redes sociales y noticieros estalló con la organización de la Marcha de la Generación Z, donde se presentó como un impulsor apartidista del movimiento.