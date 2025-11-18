‘Generación Z’ anuncia segunda marcha el 20 de noviembre: Ruta, horarios y calles cerradas en CDMX

La marcha de la 'Generación Z' será en distintas ciudades a lo largo del país el 20 de noviembre.

Los jóvenes (y los no tan jóvenes) vuelven a las calles, ya que el movimiento ‘Generación Z’ anunció una nueva marcha para el jueves 20 de noviembre, Día de la Revolución Mexicana.

A través de sus redes sociales, la organización ‘Generación Z’ lanzó una advertencia a la presidenta Claudia Sheinbaum, y exigió la liberación de los jóvenes detenidos por presunta tentativa de homicidio.

En caso de que no sean liberados antes del 20 de noviembre, la organización volverá a las calles.

Si bien la manifestación es en “tono pacífico”, si no liberan a los compañeros, “escalará el tono”, con lo que sugieren nuevamente la presencia de hechos violentos y actos vandálicos, como la marcha del 15 de noviembre en la que se registraron agresiones de policías.

Además, el movimiento lanzó la convocatoria a nivel nacional, con la intención de que las manifestaciones se repliquen en otros estados, como es el caso de Jalisco, donde remitieron a 40 personas ligadas a ‘Generación Z’ al Penal de Puente Grande por disturbios en el Palacio de Gobierno.

Con ello, también se prevén afectaciones viales y cierres en distintos puntos de la capital del país, así que toma precauciones y conoce los detalles sobre la marcha de la ‘Generación Z’.

¿A qué hora será la segunda marcha de la ‘Generación Z’?

La marcha de la ‘Generación Z’ será a partir de las 11:00 horas del jueves 20 de noviembre en la Ciudad de México.

Según las publicaciones del movimiento, la movilización será al mismo horario en otros puntos del país que confirmen la movilización.

El movimiento 'Generación Z' llamó a una segunda marcha el 20 de noviembre en CDMX. (Cuartoscuro)

¿Cuál será la ruta de la segunda marcha de la ‘Generación Z’?

La organización dijo que la segunda marcha de la ‘Generación Z’, que tiene como emblema la bandera de One Piece, será en los mismo puntos que la del pasado 15 de noviembre, por lo que se espera que salga del Ángel de la Independencia y termine en el Zócalo de la Ciudad de México.

Con ello, la ruta prevista para la marcha de la ‘Generación Z’ el próximo 20 de noviembre afectará estas calles y avenidas:

Paseo de la Reforma, del Ángel de la Independencia a la esquina con Juárez.

Juárez.

Eje Central, a la altura del Palacio de Bellas Artes.

5 de mayo.

Alrededores del Zócalo.

Toma precauciones, ya que es posible que los cierres en estas calles, con motivo de la manifestación en la Ciudad de México, tomen horas.

La polémica continúa a dos días de la marcha de la ‘Generación Z’, ya que la presidenta Claudia Sheinbaum reclamó que los partidos de oposición se apropiaran del movimiento de jóvenes.

Mientras, la advertencia de los inconformes es por la liberación de sus compañeros, quienes, según ellos, no fueron pagados por nadie para provocar disturbios.

Además, la movilización ahora convoca a estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).