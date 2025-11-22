Tensión en visita de Sheinbaum a Oaxaca: Maestros de la CNTE irrumpen en evento de la presidenta

Maestros exigen que se cumpla con la abrogación total de la reforma educativa, entre otras demandas. (Foto: Carolina Jiménez / Cuartoscuro)

Retirando vallas metálicas y avanzando en contingente, maestros de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) hicieron presencia durante el evento encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en el municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula, en la región Mixteca de Oaxaca.

La movilización ocurrió mientras la mandataria realizaba actividades oficiales como parte de su agenda de trabajo en la entidad.

Desde temprana hora, los docentes se concentraron en los accesos principales del recinto donde se desarrollaba el acto público. A su paso, retiraron parte de las vallas colocadas por el personal de seguridad, lo que generó tensión momentánea entre los asistentes y elementos del orden.

Aunque no se reportaron enfrentamientos, la presencia de los integrantes del magisterio obligó a reforzar el operativo de contención y modificar algunos accesos al evento.

Los maestros señalaron que su presencia responde a la falta de avances sustantivos en la atención de sus demandas históricas, entre ellas la abrogación total de la reforma educativa, la regularización de trabajadores con funciones pendientes por reconocer y la mejora en las condiciones laborales del sector. Pese a que el gobierno federal y el estatal aseguraron mantener distintas mesas de diálogo y trabajo con la dirigencia de la Sección 22, los docentes insistieron en que los acuerdos no se han traducido en soluciones concretas.

Durante la movilización, los integrantes de la CNTE reiteraron que su jornada de protesta es parte de una estrategia nacional que incluye marchas, plantones y presencia en actos oficiales de representantes del gobierno federal. Afirmaron que, mientras no haya respuestas claras y por escrito, continuarán manifestándose cada vez que sea necesario para visibilizar sus exigencias.

El paso de los maestros por la zona donde se encontraba la presidenta generó expectación entre habitantes y visitantes de Teposcolula, quienes observaron cómo el contingente avanzó hasta colocarse a unos metros del área acordonada para el evento oficial. Elementos de seguridad dialogaron con representantes de la Sección 22, quienes finalmente optaron por mantener su protesta sin intentar ingresar al área donde se encontraba el presídium.

A pesar de la tensión inicial, el acto público continuó sin mayores incidentes. Sin embargo, la presencia del magisterio dejó en claro que las demandas del sector educativo continúan siendo un punto de presión importante en Oaxaca, estado donde la Sección 22 mantiene una de las estructuras sindicales más fuertes y con mayor capacidad de movilización en el país.