Maestros de la CNTE ‘expulsan’ a la Suprema Corte: Sesionarán en sur de CDMX por bloqueos

Las protestas de la CNTE obligaron a la SCJN a sesionar en una sede alterna.

Las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ‘expulsaron’ a los ministros de las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Ante el enfrentamiento ocurrido la mañana de este jueves 13 de noviembre en los alrededores del Zócalo de la Ciudad de México y Palacio Nacional, los ministros tomaron la decisión de cambiar la sede de la sesión.

Por esa razón, la sesión se llevará a cabo en el sur de la CDMX en una sede alterna ubicada en la colonia Guadalupe Inn de la alcaldía Álvaro Obregón, según información del programa de Ciro Gómez Leyva.

Es la segunda ocasión en la que la nueva Suprema Corte sesiona en una sede alterna. La primera fue ante las movilizaciones del pasado 2 de octubre que terminó en enfrentamientos entre policías y manifestantes.

Durante la sesión de este jueves, uno de los temas que revisará la Corte serán los cinco amparos promovidos por Grupo Salinas.

Así fueron las movilizaciones de la CNTE

Durante las primeras horas de este jueves comenzaron las movilizaciones de la CNTE en la CDMX como parte del paro de 48 horas. Los integrantes del magisterio llegaron al Zócalo e intentaron derribar las vallas metálicas de Palacio Nacional.

Su objetivo era reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum para exigir la abrogación de la reforma Educativa, impulsada en el sexenio de Enrique Peña Nieto, así como la eliminación de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

A las 6:45, horas, arribaron a la calle de Correo Mayor donde golpearon las vallas para que lo dejaran ingresar a Palacio Nacional y al no obtener respuesta comenzaron a empujar las vallas hasta que lograron doblarlas pero no derribarlas.

La CNTE anunció movilizaciones en varias regiones del país y una mega marcha en la Ciudad de México, por lo que cientos de maestros empezaron a congregarse en el Zócalo capitalino desde la madrugada de este jueves.

CNTE instala plantón en San Lázaro

Minutos después de las 9:00 horas, los maestros de la CNTE llegaron al Palacio Legislativo de San Lázaro, en los alrededores de la Cámara de Diputados, para realizar un mitin.

Además, cerca de la estación Candelaria del Metro CDMX instalaron casas de campaña con el objetivo de permanecer ahí durante las movilizaciones.

En caso de que sus demandas no sean atendidas, los maestros amenazaron con mantener la jornada de lucha y boicotear el Mundial 2026 de fútbol que se realizará en México el próximo año.

*Con información de EFE y Fernando Merino