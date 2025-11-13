CNTE ‘toma’ el Zócalo: ¿Qué estaciones de la Línea 2 del Metro fueron cerradas hasta nuevo aviso?

Los usuarios reportan un 'caos' debido al cierre de dos estaciones de la Línea 2 del Metro CDMX.

¡Toma precauciones! El Metro informó que las estaciones Zócalo y Allende de la Línea 2 estarán cerradas hasta nuevo aviso a partir de este jueves 13 de noviembre.

Además, se anunció la reapertura de la estación Pino Suárez que también había sido cerrada tan solo unos minutos después de haber iniciado el servicio.

Si bien el Metro CDMX no detalló el motivo del cierre de esas estaciones de la Línea 2, la medida se da en medio de la manifestación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que cercaron Palacio Nacional esta mañana.

¿Tenías planeado ir al Centro Histórico? El Metro recomendó las siguientes alternativas:

San Antonio Abad de la Línea 2.

de la Línea 2. San Juan de Letrán de Línea 8.

de Línea 8. Bellas Artes de Líneas 2 y 8.

Línea 3 del Metro CDMX está ‘a reventar’

Además de los problemas en la Línea 2, se registran complicaciones en otras zonas del Sistema de Transporte Colectivo.

En la Línea 3 del Metro CDMX se registran retrasos importantes, según las quejas de los usuarios.

“Que onda con la línea 3, más de 10 minutos esperando Metro“, cuestionó una persona.

Además, los pasajeros exigen que los trenes avancen debido a que las fallas persisten con dirección a Universidad.

“En este momento la Línea 3 presenta alta afluencia, se envían unidades vacías a las estaciones de mayor demanda“, fue la explicación que dio el Metro CDMX.

¿Qué pasa en la Línea 5 del Metro CDMX?

Tan solo unos minutos después del inicio del servicio comenzó el ‘caos’ en la Línea 5 del Metro CDMX.

Los usuarios exigieron que se agilice el servicio y cuestionaron por qué ocurrían los retrasos.

“Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea 5, después de realizar maniobras para retirar un objeto metálico (termo) de zona de vías“, informó el Metro CDMX.

¿Por qué retiraron un tren de la Línea A del Metro?

Una situación similar ocurrió en la Línea A del Metro CDMX con el desalojo de un tren, según imágenes compartidas por usuarios en redes sociales.

De acuerdo con los pasajeros, el desalojo ocurrió en la estación Santa Marta con dirección a Pantitlán.

“Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea A, después de realizar el retiro de un tren para revisión”, confirmó el Metro.

De acuerdo con el reporte de las 7:00 horas, la Línea 3 del Metro CDMX registra máxima afluencia de usuarios, con tiempos de espera de 6 minutos.

Mientras que las Líneas 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, A y B, tienen alta afluencia con tiempos de espera de 6 minutos.