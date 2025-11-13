¿Restricciones a pipas de gas tras explosión en Iztapalapa ocasionaron racionamiento en CDMX?

Las regulaciones a las pipas tras la explosión en Iztapalapa sería un nuevo reto para los gaseros.

¿La explosión de la pipa en Iztapalapa está detrás del racionamiento de gas en la Ciudad de México? Ante la crisis que viven distintos estados del país, algunos gaseros indican que ahora se enfrentan a distintas regulaciones en la capital del país que afectan el servicio.

La Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas (Amexgas) informó que, en lo que queda de noviembre, habrá restricciones a la venta de gas LP, esto principalmente por los retos de distribución a los que se enfrenta Petróleos Mexicanos (Pemex) actualmente.

Aunque el mensaje de Rocío Robles, directora de Amexgas, es que “estamos trabajando a marchas forzadas para llevar el gas a todas las casas, negocios e industria a todos los consumidores”, los cambios logísticos por los problemas estructurales a los que se enfrenta Pemex son factor clave para los problemas relacionados con la distribución de gas.

Y a pesar de que el problema no es de abasto de gas, sino de racionamiento, la Ciudad de México y las nuevas regulaciones también afectan el paso de los gaseros tras la explosicón en Iztapalapa, que además incluye nuevas multas y sanciones para operadores de pipas y sus empresas.

¿Las restricciones a pipas en CDMX ocasionaron el racionamiento de gas?

Aunque la principal causa del racionamiento de gas en la Ciudad de México y otros cuatro estados son los retos operativos a los que se enfrenta Pemex, Rocío Robles comentó que las restricciones a las pipas en la capital del país, a poco más de dos meses de la explosión en Iztapalapa, también influye.

Robles aseguró que la industria se enfrenta ahora a los retos regulatorios de la Ciudad de México, lo que provoca contingencias en las filas para el suministro del gas LP.

“Hay desabasto y estamos confundidos, desde que pasó el accidente en Iztapalapa, el Gobierno está pidiendo muchos requisitos a las empresas que transportan gas, y como muchos camiones no están en tan buenas condiciones, no les dan carta para que avancen y se tienen que ir sin producto”, explicó.

por ahora, una de las alternativas que podrían tener los gaseros sería aumentar el almacenamiento hasta 15 días, a fin de tener para distribuir.

¿En qué estados habrá racionalización de gas?

Los cinco estados afectados por los recortes al suministro de gas LP son: Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Veracruz y Tlaxcala.

Se espera que todas estas entidades sean afectadas en la segunda mitad de noviembre, o hasta que se regulen los problemas de distribución que enfrenta Pemex.