Explosión de pipa de gas en Iztapalapa: ¿Qué provocó el trágico accidente que dejó 90 heridos?

Derivado de la volcadura de una pipa en el Puente de la Concordia, alcaldía Iztapalapa, se registró una explosión en la zona que provocó que varios vehículos quedarán calcinados, con saldo de cuatro personas muertas (FOTO: AGENCIA CUARTOSCURO)

La volcadura de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, que derivó en una fuga y posterior explosión, es investigada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX)

De acuerdo con los peritajes iniciales, el vehículo accidentado liberó combustible que se acumuló rápidamente hasta detonar, generando una onda expansiva que impactó a decenas de automovilistas y peatones que transitaban la zona.

Especialistas en criminalística, incendios y explosiones trabajan en conjunto con la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) para determinar si la unidad cumplía con las condiciones técnicas y de seguridad establecidas en la normativa.

Las autoridades señalaron que este análisis permitirá no solo establecer responsabilidades, sino también precisar si hubo fallas en la operación de la pipa o incumplimiento por parte de la empresa propietaria.

Peritos de la FGJCDMX revisan uno de los vehículos que quedaron calcinados luego de la volcadura de una pipa de gas. (FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO) (Daniel Augusto)

Pipa de gas en Iztapalapa tenía irregularidades

La empresa que operaba lapipa de gas que explotó en el puente de La Concordia en Iztapalapa, Ciudad de México,no había ingresado pólizas de seguro para los permisos de transporte.

90 personas resultaron heridas tras la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa (Foto: AGENCIA CUARTOSCURO) (Cuartoscuro)

Tras el accidente ocurrido la tarde de este miércoles 10 de septiembre, en el queuna pipa volcó y explotó a la altura de la carretera México-Puebla, que conecta con la Calzada Ignacio Zaragoza, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) explicó que dará seguimiento al caso a través de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), así como con ayuda de la Fiscalía General de la Ciudad de México.

Explosión de pipa de gas deja 90 heridos

La Jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, confirmó la muerte de cuatro personas tras la explosión de una pipa de gas registrada este miércoles en el puente de La Concordia y la Calzada Ignacio Zaragoza, en la alcaldía Iztapalapa.

En conferencia de prensa, Brugada detalló que, hasta el momento, se contabilizan70 personas lesionadas, 51 hombres y 16 mujeres, de las cuales dos están en calidad de desconocidas. Más tarde, en el corte de las 22:30 horas, la Jefa de Gobierno actualizó esta cifra a 90 lesionados, de los cuales 10 ya fueron dados de alta.