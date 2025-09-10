‘Vámonos de aquí’: Explota pipa de gas en el Puente La Concordia en Iztapalapa

La tarde de este miércoles 10 de septiembre se registró la explosión de una pipa de gas en las inmediaciones del Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, lo que generó un fuerte incendio y la movilización de equipos de emergencia.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que instruyó a los titulares de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, y de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa, a supervisar los trabajos y brindar apoyo a las personas afectadas.

“Los servicios de movilidad del Trolebús se encuentran suspendidos. Permita el paso de los vehículos de emergencia”, indicó.

El Heroico Cuerpo de Bomberos confirmó que recibió un reporte de flamazo en la colonia Lomas de Zaragoza y envió unidades al lugar.

Hasta el momento se desconoce el saldo de víctimas.

En las imágenes captadas del incendio que provocó la explosión de la pipa gas se puede ver al vehículo calcinado y varios vehículos más afectados por el fuego.

Las autoridades exhortaron a la población permitir el avance de los servicios de emergencia y evitar acercarse a la zona afectada en la calzada Ignacio Zaragoza.

¿Qué vialidades están afectadas?

Protección Civil reportó el cierre total de la circulación en ambos sentidos de la autopista México-Puebla, entre Eje 6 Sur y el Puente de la Concordia.

Como alternativas viales recomendó avenida Texcoco, avenida Pantitlán y Eje 10 Sur.

La Secretaría de Movilidad informó que el servicio del STE fue suspendido y llamó a la ciudadanía a permitir el paso de los vehículos de emergencia.

En la zona trabajan bomberos, ambulancias del ERUM y personal de la SSC para controlar la situación.

Se recomienda evitar la zona del Puente de la Concordia y la calzada Ignacio Zaragoza, debido al incendio y cierre vial en la autopista México-Puebla. Automovilistas y transporte público pueden usar como rutas alternas avenida Texcoco, avenida Pantitlán y Eje 10 Sur.

El Sistema de Transporte Colectivo Metro informó que derivado de un incendio al exterior y como una acción preventiva para evitar que el humo entre a las instalaciones, se cierra la estación Santa Marta de Línea A.

“El resto de las estaciones opera con normalidad de Pantitlán a La Paz. Toma previsiones”, indicó.

Además, el Cablebús