‘Avance tortuga’: ¿En qué Líneas del Metro de CDMX usuarios denuncian paradas y retrasos HOY miércoles?

Usuarios del Metro de CDMX reportan retrasos en las Líneas 2, 3, 8, A y B. (@PayolaSantiago/X)

Otra mañana complicada para cientos de personas que utilizan el Metro de la Ciudad de México para desplazarse dentro de la capital.

La mañana de este miércoles 10 de septiembre, los usuarios reportaron retrasos de hasta 10 minutos en las primeras corridas de los trenes y un avance lento en varias rutas.

Para las 6:00 horas, el Metro informó que la afluencia en la mayoría de las líneas era moderada y los tiempos de espera por tren se mantenían en cinco minutos en promedio, aunque estos lapsos parecían prolongarse en la práctica. A las 7:00 horas, la afluencia era alta y los tiempos de espera se incrementaron a 6 minutos aproximadamente.

¿Qué pasa en las Líneas 3, 8, A y B del Metro?

Durante la mañana no se reportó clima adverso como en semanas anteriores, cuando las lluvias constantes obligaban a los conductores a aplicar la llamada “marcha de seguridad”. Sin embargo, los retrasos y el “avance de tortuga” se repitieron en distintas líneas.

De acuerdo con usuarios, la Línea 3 registraba retrasos de hasta 10 minutos en dirección a Indios Verdes y Universidad.

“¿Qué pasa en la Línea 3 dirección Universidad?”; “10 minutos detenidos en Tlatelolco, dirección Indios Verdes, no hay gente, no es hora pico, ¿Cuál es la excusa?”, expresaron algunos pasajeros en redes sociales.

El Metro respondió que se agilizaría la circulación de los trenes desde las terminales y aseguró que no se reportaba ninguna avería en la línea.

Una situación similar ocurrió en la Línea A. El tiempo de espera alcanzó hasta 10 minutos en algunas estaciones, donde los trenes permanecían detenidos con las puertas abiertas.

“Línea A lentísima, el tren está saturado y sigue detenido con la puerta abierta 10 minutos solo de Los Reyes a Santa Martha”; “¿Qué pasa en la Línea A? El avance es lento en extremo!”; “¿Qué ocurre en la Línea A que está lenta?”, fueron algunos de los reclamos.

De nuevo, no se informó alguna causa para justificar los tiempos prolongados de espera ni las detenciones en estaciones. “Buen día. Se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea A”, respondió la cuenta oficial del Metro.

Más quejas en otras líneas

Cerca de las 7:00 horas, usuarios también reportaron retrasos en las Líneas 2, 8 y B. En estos casos, las autoridades no emitieron respuesta.

“¡Ya mueve la Línea 8! ¿Qué están esperando? Ya tenemos más de 10 minutos parados en Chabacano”; “¡Terrible el servicio en Línea B, 10 minutos en Ecatepec y sigue sin avanzar!”, denunciaron usuarios.