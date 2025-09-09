CDMX regala colchones, estufas y refrigeradores en Xochimilco: ¿Qué requisitos necesitas para la ayuda?

El programa tiene el objetivo de ayudar a familias de Xochimilco. (Foto: Cuartoscuro)

El gobierno de la Ciudad de México anunció el pasado lunes que hará entrega de colchones, estufas y refrigeradores a las familias de la alcaldía Xochimilco a través del programa “Apoyo a Familias en Situación de Riesgo y Vulnerabilidad”.

A través de la Gaceta Oficial de la CDMX, la administración que encabeza la jefa de Gobierno, Clara Brugada, dio a conocer los lineamientos para que las personas que viven en la alcaldía Xochimilco puedan acceder a la ayuda gubernamental.

En el documento, el gobierno capitalino indica que el programa comenzará en septiembre de este año y concluirá hasta diciembre, además de que la encargada de llevar a cabo el programa será la alcaldía Xochimilco.

¿Por qué la CDMX regalará colchones, estufas y refrigeradores?

El gobierno de la Ciudad de México explicó que en la alcaldía hay familias que habitan en zonas con condiciones topográficas inadecuadas, especialmente aquellas familias encabezadas por mujeres, que cuentan con una vivienda precaria y/o no están adaptadas a las condiciones climáticas.

“Implicando esto problemas de salud, seguridad y bienestar general; por lo que la alcaldía Xochimilco busca contribuir y apoyar a estos sectores y así contribuir con una mejor calidad de vida”, señaló.

Agregó que estos apoyos van dirigidos a las y los habitantes con carencias sociales que viven en zonas de muy alta y alta vulnerabilidad.

¿Para quién va dirigido el programa?

El gobierno de la CDMX tiene el objetivo de beneficiar a 2 mil 18 familias que habitan en viviendas con infraestructura deteriorada y/o carecen de equipamiento del hogar o que se encuentra en mal estado.

Del total de familias, mil 558 están encabezadas o representadas por mujeres y 460 están encabezadas o representadas por hombres, según consta en los registros administrativos de la alcaldía Xochimilco.

Sin embargo, por presupuesto, la población beneficiaria es de 268 familias que cuenten con una casa con infraestructura deteriorada y/o carecen de equipamiento del hogar o que se encuentra en mal estado, principalmente de los 16 pueblos, barrios o parajes de Xochimilco.

Explicó que el objetivo principal del programa es apoyar a las familias, principalmente aquellas encabezadas por mujeres; que cumplan con lo siguiente:

Que habitan viviendas en condiciones de deterioro por falta de mantenimiento, materiales de construcción inadecuados o por el impacto de fenómenos naturales;

Que residen en zonas de bajo y muy bajo índice de desarrollo social

Se les brindará el apoyo mediante entrega de paquetes de materiales y/o enseres domésticos, con el objetivo de contribuir significativamente a la mejora de su calidad de vida.

¿Qué enseres entregará el gobierno de la CDMX?

Según información de la Gaceta Oficial de la CDMX, el gobierno entregará colchones, refrigeradores, parrillas de gas, láminas y tiras de madera.

Colchón matrimonial Restonic que cuesta 4,548.60 pesos. Serán entregado s 83 familias.

Refrigerador con despachador WINIA DFR25210GND con un precio de 13,986 pesos. Serán entregados a 85 familias.

Estufa al piso con un tamaño de 20P con un precio de 5,866 pesos. 83 familias serán beneficiadas con este aparato.

Paquete láminas de cartón asfaltada con un precio de 1,306.62 pesos. Serán entregadas a 200 familias.

Tiras de madera que cuestan 306.24 pesos. Serán entregadas a 100 familias.

¿Qué requisitos piden para obtener los enseres?

Para ser beneficiario de este programa social, las personas interesadas deberán:

Ser habitante de la Alcaldía Xochimilco.

Ser mayor de 18 años.

Que la vivienda se encuentre en zonas de bajo y muy bajo índice de desarrollo social.

Que la vivienda presente escasa capacidad económica y que la población se encuentre en situación de riesgo y vulnerable con el equipamiento del hogar deteriorado, en mal estado y/o con falta de estos.

Que el techo de la vivienda habitada presente daños en los materiales de construcción o deterioro.

No podrán ser beneficiarias y/o beneficiarios quienes pertenezcan a otra acción o programa social similar del Gobierno de la Ciudad de México, ni aquellas personas trabajadoras activas en el servicio público dentro del ámbito de la Administración Pública Local.

Los requisitos que deben presentar los beneficiarios deberán ir en original en copia: