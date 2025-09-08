Clara Brugada saca la pala: ¿Qué árboles sustituirán a las palmeras enfermas en la CDMX?

La madera de las palmeras retiradas en la CDMX no se desechará; se usará para fabricar mobiliario urbano, como bancas y juegos infantiles en parques públicos, informó Clara Brugada. [Fotografía. Clara Brugada/red social X]

¡Cuidado abajo! La jefa de Gobierno, Clara Brugada, puso en marcha este martes 8 de septiembre el Programa Integral de Atención a las Palmeras, una estrategia que busca sustituir palmeras enfermas por árboles nativos más resistentes y adecuados al clima de la capital del país.

Durante un evento en la colonia Narvarte Poniente, Clara Brugada explicó que en la capital existen cerca de 15 mil palmeras canarias, de las cuales alrededor de 9 mil presentan síntomas letales de declinación ocasionados por hongos y microorganismos.

“El 86 por ciento de estas especies se encuentran en las alcaldías centrales y hoy representan un riesgo para la seguridad de la ciudadanía”, subrayó la mandataria capitalina.

El operativo para el retiro de las palmeras en la CDMX contará con la participación de más de 200 especialistas, entre ellos biólogos, podadores y trepadores profesionales.

La Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) destinará 120 especialistas y 25 vehículos, además de maquinaria especializada como destoconadoras y grúas de gran capacidad. A su vez, la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE) desplegará a 70 trabajadores y 33 vehículos para retirar los residuos.

¿Qué árboles sustituirán a las palmeras enfermas en la CDMX?

La jefa de Gobierno precisó que el plan contempla el retiro de mil 500 palmeras en fase terminal antes de que concluya el 2025. En su lugar se plantarán especies nativas como:

Duraznillo

Ébano

Palo de rosa

Sicomoro

Tejocote

Colorín o frijolillo

Arrayán de la fruta

Astronómica

Palo de rosa

“Queremos que donde antes había palmeras muertas ahora florezcan árboles majestuosos que nos ayuden a combatir la isla de calor y fortalezcan la biodiversidad”, afirmó la mandataria capitalina.

El origen de estas palmeras en la CDMX se remonta a principios del siglo XX, cuando fueron traídas desde las Islas Canarias. Sin embargo, desde 2011 comenzaron a diagnosticarse problemas fitosanitarios que derivaron en la pérdida de miles de ejemplares.

Actualmente, muchas de estas especies se encuentran secas, con hojas debilitadas o troncos huecos, lo que aumenta el riesgo de desplome sobre peatones o vehículos.

¿Qué harán con las palmeras secas retiradas en la CDMX?

De acuerdo con las autoridades capitalinas, la madera de las palmeras retiradas no se desechará, sino que se utilizará para fabricar muebles urbanos, como bancas o juegos para parques públicos, con el fin de aprovechar los materiales y evitar su desperdicio.

El proceso de intervención se realizará en varias fases:

Retiro de palmeras muertas o deterioradas: se eliminarán los ejemplares en estado terminal que representen un riesgo para la ciudadanía. Destoconado: se retirarán las raíces para prevenir rebrotes y focos de infección. Sustitución: se plantarán especies nativas adaptadas al clima de la ciudad.

Durante las labores de retiro se implementarán medidas de seguridad vial, con señalización y cierres parciales de calles para reducir afectaciones a vecinos y automovilistas.

Brugada destacó que este programa responde a las demandas ciudadanas de alcaldías como Benito Juárez, Cuauhtémoc, Coyoacán y Miguel Hidalgo, donde se concentra la mayor parte de las palmeras dañadas.

Con este plan, el gobierno capitalino busca revitalizar los espacios urbanos con árboles robustos y variados que aporten frescura y diversidad, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la CDMX.