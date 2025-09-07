No le subió agua: Policías rescatan a hombre que se atoró en un tinaco en Coyoacán

Paramédicos del ERUM emplearon cuerdas para rescatar al hombre que estaba atrapado en el tinaco. (Fotos: SSC-CDMX)

Un hombre quedó atrapado en un tinaco de agua en la azotea de un domicilio de la alcaldía Coyoacán, por lo que debió ser rescatado por oficiales sectoriales y paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

"Vía frecuencia de radio, los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Sur, emitieron la emergencia de una persona lesionada en la azotea del cuarto piso de una vivienda localizada en las calles Bruselas y Vicente Guerrero, de la colonia Del Carmen, y para verificar la situación se aproximaron al sitio", informó la SSC en un comunicado.

Según la información de la policía capitalina, cuando llegaron al inmueble, los oficiales se percataron que un hombre estaba atrapado dentro de un tinaco de color negro, quien explicó que no podía salir porque no sentía fuerzas para intentarlo, por lo que se cayó y se desvaneció.

Paramédicos del ERUM que llegaron al lugar evaluaron la situación, y debieron emplear cuerdas para ayudarlo a amarrarse. Con las maniobras y técnicas especiales, hicieron la extracción del ciudadano que rápidamente fue cubierto con una manta térmica.

Minutos después, el hombre, de 46 años, recibió la valoración oportuna de los paramédicos; a fin de recibir una adecuada, fue trasladado a un hospital.

Pollero pierde dedo en molino de carne

En tanto, policías capitalinos auxiliaron a un hombre que perdió una falange de la mano, luego de que esta le quedara prensada en una máquina moledora de carne, al interior de una pollería.

“Los hechos ocurrieron cuando los policías desempeñaban sus labores de vigilancia y seguridad en la colonia Ejidos de San Pedro y fueron informados por la frecuencia de radio, de un accidente dentro de un negocio de venta de pollo, ubicado en las calles Raquel Juárez y Cedral, alcaldía Tlalpan, por lo que se aproximaron a confirmar la emergencia”, informó la SSC en un comunicado.

En el lugar, encontraron al hombre con el brazo derecho atorado dentro de la máquina moledora, por lo que le brindaron primeros auxilios y solicitaron apoyo de servicios de emergencia.

Los paramédicos del Escuadrón de Rescate de Urgencias Médicas (ERUM) que arribaron al sitio, con apoyo de equipo especializado y después del retroceso de la espiral, liberaron cuatro de los dedos del afectado que fue trasladado a un hospital de manera inmediata, para su pronta atención médica.