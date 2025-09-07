No te ‘ahorques’ en lunes: Hoy no Circula para este 8 de septiembre en CDMX y Edomex

El programa Hoy no Circula tiene más de 30 de aplicarse como una medida ambiental y de movilidad. (Foto: Cuartoscuro)

El Hoy No Circula se aplica nuevamente este lunes 8 de septiembre en la Ciudad de México (CDMX) y en los municipios del Estado de México (Edomex).

Este programa tiene como objetivo principal reducir las emisiones contaminantes en la región, restringiendo la circulación de ciertos vehículos en días específicos según el engomado, el número de placa y el tipo de holograma.

Hoy No Circula es un programa que afecta a miles de conductores en la CDMX y su área conurbada, generando la necesidad de que los automovilistas planifiquen sus rutas y horarios de viaje.

Este lunes 8 de septiembre, la restricción vehicular se aplica con normalidad, y es fundamental conocer qué autos no podrán circular para evitar contratiempos y multas.

¿Qué es el Hoy No Circula y por qué es importante?

El programa Hoy No Circula se implementó hace más de tres décadas y ha sido una herramienta clave para combatir la contaminación en la CDMX y sus alrededores.

Este programa establece restricciones diarias basadas en el engomado, la terminación de la placa y el tipo de holograma que posee el vehículo. Su objetivo es reducir el tráfico vehicular y, por ende, las emisiones de gases contaminantes que afectan la calidad del aire.

El Hoy no Circula aplica a estos autos

Este lunes 8 de septiembre, los autos que no podrán circular son aquellos que cumplen con las siguientes condiciones:

Engomado amarillo

Terminación de placa 5 y 6

Hologramas 1 y 2

La restricción estará vigente desde las 05:00 hasta las 22:00 horas en toda la CDMX y en los 18 municipios conurbados del Estado de México donde se aplica este programa.

Vehículos que sí pueden circular

Por otro lado, podrán circular los siguientes tipos de vehículos:

Vehículos con holograma 0 y 00. Autos que utilizan tecnología híbrida o eléctrica. Vehículos que brindan servicios públicos o de emergencia. Autos que portan placas para personas con discapacidad o que tienen un pase turístico vigente.

Además, en casos de urgencia médica, o circunstancias justificadas, también se permitirá la circulación de vehículos que normalmente estarían restringidos, siempre que se pueda acreditar ante la autoridad correspondiente.

Consecuencias de no respetar el Hoy No Circula

Es importante tener en cuenta que las sanciones por incumplir con el Hoy No Circula pueden ser severas.

Las multas económicas pueden variar entre 20 y 200 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que se traduce en un monto que oscila entre dos mil 262.8 pesos y 22 mil 628 pesos. Además, el vehículo podría ser trasladado al corralón en la CDMX.