Cierran puertas 1 y 2 de la Terminal 1 del AICM por remodelaciones: ¿Por dónde podrás entrar ahora?

Las remodelaciones en el AICM se extenderán hasta diciembre de 2026. (Foto: Rogelio Morales / Cuartoscuro)

Las remodelaciones en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) han comenzado, y con ello, el cierre de las puertas de acceso número 1 y 2. Así que si tienes un vuelo programado en próximos días, esta información te interesa.

Este sábado, el Aeropuerto Internacional Benito Juárez informó que a partir del viernes 5 de septiembre iniciaron las obras en las puertas 1 y 2 de la Terminal 1, por lo que cambiarán los accesos provisionalmente mientras se realiza la intervención de esta zona.

Dichas obras forman parte del proyecto de rehabilitación del AICM que comenzó desde abril de este año con motivo del Mundial de Futbol 2026, para el que se prevé la llegada de miles de turistas extranjeros y nacionales.

¿Qué cambios se están realizando en la Terminal 1 del AICM?

A través de un comunicado, el AICM detalló que las intervenciones incluyen:

Reemplazo de pisos

Instalación de nuevos plafones

Actualización de luminarias

Renovación de mobiliario

Pintura de espacios

Mejoras en instalaciones eléctricas e hidrosanitarias

El AICM aseguró que los trabajos en el área pública de la T1, conocida como ambulatorio, se llevarán a cabo sin afectar los aterrizajes ni despegues de aeronaves, por lo que “todos los servicios del aeropuerto operarán con normalidad”.

Este viernes 5 de septiembre iniciaron las obras de remodelación en las puertas 1 y 2 de la T1 del AICM. (X @AICM_mx)

Accesos alternativos durante las obras en la Terminal 1

Debido al cierre temporal de las puertas de acceso número 1 y 2, el AICM habilitó las puertas número 3 a 10 como accesos alternativos para los pasajeros durante el periodo de remodelación.

Sumado a estas modificaciones, las autoridades recordaron que desde el pasado 27 de agosto también se iniciaron trabajos de remodelación del módulo V de la Terminal 1, que se extiende desde las posiciones de embarque 25 a 28 para el despacho de aviones con vuelos nacionales e internacionales.

Pese a que las afectaciones son mínimas, las autoridades recomiendan que los pasajeros estén atentos a cualquier anuncio o modificación en los horarios de vuelo.

¿Cuándo terminará la remodelación del AICM?

Los trabajos de remodelación en la Terminal 1 comenzaron el 5 de septiembre y se extenderán hasta finales de 2026.

Se espera que la primera fase concluya en mayo de 2026, justo antes del inicio de la Copa Mundial que tendrá como una de sus sedes a México. Posteriormente, una segunda fase se llevará a cabo entre agosto y diciembre de 2026.

Ante los cierres y las modificaciones en el acceso, el AICM recomienda a los pasajeros:

Llegar con anticipación al aeropuerto

Mantenerse informados a través de los canales oficiales del AICM

Seguir las señales y las instrucciones del personal de seguridad en el aeropuerto.