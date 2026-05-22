Riña en penal de Ciudad Obregón deja un muerto y cinco heridos; esto es lo que se sabe del caso

La Secretaría de Seguridad Pública de Sonora detalló en redes sociales que la riña fue atendida de manera inmediata.

Una riña al interior de un penal de Ciudad Obregón, Sonora, dejó como saldo preliminar una persona muerta y cinco más lesionadas, lo que provocó la movilización de corporaciones de seguridad y la activación de protocolos para recuperar el control del centro penitenciario.

El incidente ocurrió este viernes dentro del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Ciudad Obregón, donde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSP) informó que se presentó un enfrentamiento, sin brindar más detalles de lo ocurrido.

Al recinto acudieron efectivos de instituciones locales, estatales y federales para tratar de “contener la situación”.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sonora detalló en redes sociales que la riña fue atendida de manera inmediata, y que se desplegaron acciones coordinadas para restablecer el orden dentro del penal mediante la aplicación de los protocolos de seguridad correspondientes.

El hecho violento se originó alrededor del mediodía en el pabellón tres del penal, de acuerdo con información del Gabinete de Seguridad. Los heridos fueron atendidos por personal de la Cruz Roja y trasladados a hospitales para su valoración médica.

“La situación se encuentra controlada y las autoridades mantienen presencia preventiva en el lugar, mientras continúan las investigaciones correspondientes”, se lee en un comunicado de la SSPC Sonora difundido esta tarde.

En videos compartidos en redes sociales del exterior del penal, se observa a un grupo especial de la Secretaría de Marina (Semar) acceder al centro penitenciario minutos después del enfrentamiento que dejó una víctima.

Mientras tanto, familiares de los reos se han aglomerado a las afueras del penal en espera de que las autoridades brinden más información sobre la situación y el estado de salud de sus seres queridos.

Hasta la redacción de esta nota, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, no se ha pronunciado sobre los hechos. Este viernes, el mandatario encabeza reuniones con el Pueblo Yaqui en compañía de la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba López; y el subsecretario Leonel Cota.