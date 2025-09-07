¡Aguas! Presas del Sistema Cutzamala triplican su nivel en solo un año en recuperación histórica

Las proyecciones optimistas sugieren que el Sistema Cutzamala podría cerrar este año con niveles de almacenamiento cercanos al 85 por ciento.

La temporada de lluvias 2025 le ha dado hasta para llevar al Cutzamala. El nivel de las presas ha alcanzado cifras récord hasta el 4 de septiembre de 2025, de acuerdo con el reporte de las autoridades.

Después de varios años de sequía en México y en medio de lluvias récord en CDMX, el Sistema Cutzamala se encuentra en un estado de recuperación significativo, lo que representa una gran noticia para los habitantes de la Ciudad de México y sus alrededores.

En meses recientes, el Cutzamala ha captado más de 198 millones de metros cúbicos de agua.

¿Qué es el Sistema Cutzamala y su importancia?

El Sistema Cutzamala es una de las principales fuentes de abastecimiento de agua para la Ciudad de México y los municipios aledaños. Este sistema hídrico, compuesto por varias presas y embalses, es crucial para garantizar el suministro de agua potable a la población de la zona metropolitana.

Su correcto funcionamiento es vital para el bienestar de millones de personas.

Estado actual del nivel de las presas del Cutzamala

Hasta el 4 de septiembre de 2025, las presas del Sistema Cutzamala han alcanzado un nivel de almacenamiento del 75.53 por ciento, equivalente a 591 mil 45 millones de metros cúbicos de agua.

Esta cifra representa un aumento significativo en comparación con el 64.07% registrado a principios de año. La recuperación se debe en gran parte a las lluvias intensas que se han presentado en la región durante los últimos meses.

Este es el porcentaje de llenado de las presas del Cutzamala

Valle de Bravo : Alcanza un 81.16% de su capacidad, con 320 millones de metros cúbicos.

: Alcanza un 81.16% de su capacidad, con 320 millones de metros cúbicos. Villa Victoria : Se encuentra al 70.37%, con un almacenamiento de 130 millones de metros cúbicos.

: Se encuentra al 70.37%, con un almacenamiento de 130 millones de metros cúbicos. El Bosque: Tiene un nivel de 69.30%, con 140 millones de metros cúbicos.

Estos datos son especialmente alentadores si se consideran los niveles críticos de sequía que se vivieron entre 2020 y 2023, donde el Cutzamala llegó a registrar un alarmante 26% de su capacidad en junio del año pasado.

Análisis de la temporada de lluvias 2025

La temporada de lluvias de 2025 ha sido especialmente generosa, con un registro de 198,586 millones de metros cúbicos captados del 15 de mayo al 3 de septiembre.

Esta cantidad de agua es crucial para asegurar el abastecimiento durante los meses secos que se avecinan. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha indicado que la temporada de huracanes 2025 se extenderá hasta finales de octubre, lo que ofrece la esperanza de un mayor incremento en los niveles de las presas.

¿Qué tan llenas están las presas del Cutzamala?

A pesar de los niveles actuales de almacenamiento, el Cutzamala aún está lejos del 90.32 por ciento que se registró el 31 de agosto de 2016, cuando el sistema contaba con 706 mil 736 millones de metros cúbicos de líquido.

Sin embargo, el 75.53 por ciento actual es el más alto registrado en los últimos cinco años, lo que indica una tendencia positiva y un alivio ante las prolongadas sequías que han afectado a la región.

Prevén nivel histórico en el Sistema Cutzamala

De la mano del frente frío número 2, llega una nueva onda tropical número, por lo que se espera que la captación de agua continúe en aumento.

Las proyecciones optimistas sugieren que el Cutzamala podría cerrar el año con niveles de almacenamiento cercanos al 85 por ciento, lo que sería un gran avance para la seguridad hídrica de la Ciudad de México.