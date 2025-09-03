Lluvias le dieron hasta para llevar al Cutzamala: ¿Cuánto subió el nivel de las presas en agosto?

El sistema Cutzamala se recupera luego de las intensas lluvias en el Valle de México durante las últimas semanas.

Las lluvias de las últimas semanas le ‘echaron la mano’ al sistema Cutzamala que registró un aumento significativo en el nivel de sus presas.

De acuerdo con el reporte de agosto, el sistema registra un incremento del 73.4 por ciento de su capacidad y con un almacenamiento de 574 mil 684 millones de metros cúbicos.

El organismo de Cuenca de Aguas del Valle de México dio a conocer el nivel de las tres principales presas que integran el Cutzamala. Al corte del 31 de agosto, este eran el nivel que alcanzaron:

Villa Victoria: Suma 67.08 por ciento de su capacidad con 124. 589 millones de metros cúbicos de agua.

Valle de Bravo: Es la presa más recuperada con 80.13 por ciento de su capacidad, al registrar 316.07 millones de metros cúbicos de agua.

más recuperada con 80.13 por ciento de su capacidad, al registrar 316.07 millones de metros cúbicos de agua. El Bosque: Su capacidad alcanzó 66.2 por ciento al registrar 134.068 millones de metros cúbicos de agua.

¿Cuánto ha crecido el nivel de las presas?

El aumento del nivel de las presas en agosto es notable, ya que representa 28.56 por ciento más que el 44.88 por ciento registrado en 2024, lo que equivale a un volumen de 306 mil 332 millones 161 metros cúbicos.

Este incremento no solo es un alivio para la población, sino que también marca un hito en la historia reciente del sistema, que había lidiado con niveles de agua preocupantemente bajos en años anteriores.

Las lluvias durante agosto han sido intensas y constantes, lo que permitió que el Sistema Cutzamala alcanzara su mejor nivel de almacenamiento en cinco años.

Esto beneficia a la población y también a las actividades agrícolas de la región.

Sistema Cutzamala alcanza su mejor nivel en 5 años

El 26 de agosto, el sistema Cutzamala alcanzó el nivel más alto en cinco años, anunció Citlalli Peraza, directora general del Organismo de Cuenca de Aguas.

En esa fecha, se registró un almacenamiento del 70.66 por ciento, por encima del rango de 36.83 y 63.84 por ciento que hubo entre 2020 y 2024.

La razón de dichos niveles se deben a las lluvias de este año en el Valle de México junto con el buen manejo hídrico de las presas del sistema.

Agosto fue un buen mes para el sistema de presas debido a que, antes, el 18 de agosto, el almacenamiento estaba en 67.5 por ciento.

Lo anterior significa que agosto terminó con un aumento de alrededor de 6 puntos si se toma como referencia el porcentaje final.

Hasta mediados de mes, la cifra era considerada 27.8 por ciento más de lo observado en 2014, por lo que fue considerada como uno de los mejores datos de ese día.