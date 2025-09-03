CDMX bajo el agua: 16 millones de metros cúbicos inundan la capital

Se registró inundación en el bajo puente que incorpora Calz. Ignacio Zaragoza hacia Viaducto Río de la Piedad al Poniente

La madrugada del 2 de agosto trajo consigo una persistente lluvia que no solo sorprendió a los capitalinos al amanecer, sino que marcó el inicio de una jornada complicada para miles de personas en la Ciudad de México.

Calles convertidas en ríos, vehículos varados y transporte interrumpido fueron solo algunas de las postales que dejó este fenómeno climático.

Aguacero afecta al norte y oriente de la CDMX

De acuerdo con la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, se registró la caída de 16 millones de metros cúbicos de agua en toda la ciudad, afectando de manera particular a las alcaldías Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Iztacalco e Iztapalapa, donde se han reportado los mayores niveles de acumulación de lluvia.

Tras las intensas lluvias que comenzaron desde las cinco de la mañana, zonas como Circuito Interior, esquina con Marina Nacional, amanecieron severamente encharcadas (Foto: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO) (Moisés Pablo Nava)

En respuesta inmediata, el Gobierno desplegó el operativo Tlaloque, compuesto por más de 200 elementos especializados y 87 vehículos de atención, para atender las múltiples afectaciones ocasionadas por las lluvias. La acción coordinada permitió dar atención oportuna en zonas críticas.

Hasta el momento, se han intervenido 93 puntos con anegaciones, en los que personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Bomberos de la CDMX, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), así como de SEGIAGUA, han trabajado intensamente para auxiliar a la ciudadanía y mitigar los daños.

Lluvias ‘paralizan’ Línea A del Metro: ¿Qué alternativas hay?

Como medida de apoyo al transporte público, la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) brinda servicio temporal de Pantitlán a Canal de San Juan, ante la interrupción del servicio en ese tramo de la Línea A del Metro.

Cuatro alcaldías fueron afectadas por las lluvias (Foto: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO) (Moisés Pablo Nava)

Esta medida busca garantizar la movilidad en una de las zonas más afectadas.

Las autoridades recuerdan a la población que cualquier emergencia puede ser reportada a través del número 9-1-1, donde equipos especializados continúan en alerta permanente.