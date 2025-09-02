Tláloc ‘amaneció bravo’: Activan alerta por lluvias y granizo para 13 alcaldías

Las autoridades pidieron a los automovilistas estar pendientes de reportes de encharcamientos en avenidas de la CDMX.

Tláloc amaneció bravo y provocó que 13 alcaldías de la Ciudad de México estén en alerta por lluvias y granizo en la mañana de este martes 2 de septiembre.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil (SGIRPC) señaló que las lluvias provocarán encharcamientos grandes; corrientes de agua y posible caída de árboles en algunas zonas.

La fuerte lluvia ya afecta la movilidad en la ciudad. El Metro implementó la marcha de seguridad en las Líneas 2, 3, 4, 5, 8, 9, A y B. Esto implica una reducción de velocidad para garantizar la seguridad de los pasajeros.

Además, el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana reporta encharcamientos en importantes avenidas como el Circuito Interior y Viaducto.

¿Qué implica las alertas amarillas y naranja por lluvias en la CDMX?

La Alerta Amarilla y Naranja son señales emitidas por las autoridades para advertir sobre condiciones climáticas que pueden afectar la seguridad de la población.

En este caso, el Gobierno de la CDMX activó doble alerta por “lluvias fuertes y posible caída de granizo durante la madrugada y la mañana de este martes”.

¿Qué alcaldías están en alerta amarilla y naranja por lluvias?

La alerta amarilla se extiende a 9 de las 16 alcaldías de la Ciudad de México hasta las 9:00 horas. Las demarcaciones afectadas son:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Cuauhtémoc

Cuajimalpa

Gustavo A. Madero

Miguel Hidalgo

Venustiano Carranza

Xochimilco

La lluvia subió de intensidad en otras zonas, por lo que las autoridades capitalinas activaron la alerta naranja para las alcaldías:

Coyoacán

Iztapalapa

Iztacalco

Venustiano Carranza

Se exhorta a los automovilistas que circulan por las calles o avenidas de estas alcaldías a extremar precauciones para que sus vehículos no queden atrapados en encharcamientos o corrientes de agua.

¿Cuál es el pronóstico de lluvias para la tarde de este 2 de septiembre?

A partir de las 15:00 horas de hoy y hasta las 6:00 horas del martes 2 de septiembre, se registrarán lluvias que oscilarán entre los 15 a 49 milímetros, de acuerdo con el pronóstico de las autoridades capitalinas.

Este 2 de septiembre será un martes templado, con una temperatura máxima de 23 grados centígrados, agregó la SGIRPC.

Lluvias en CDMX: ¿Cómo evitar que tu calle se inunde?

Es importante que los habitantes de la CDMX sigan una serie de recomendaciones para garantizar su seguridad durante este evento meteorológico. Aquí te compartimos algunas: