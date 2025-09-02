Alerta amarilla por lluvias ‘estropea’ avance del Metro: ¿Cuáles son las Líneas con marcha de seguridad?

Usuarios de la Línea 12 aseguran que 'no cabe ni un alma' debido a las aglomeraciones en el Metro CDMX.

La lluvia de este martes 2 de septiembre ‘arruina’ el avance del Metro CDMX que activó la marcha de seguridad en prácticamente toda la red de transporte.

A través de sus redes sociales, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que el avance es lento en las Líneas 2, 3, 4, 5, 8, 9, A y B, por las precipitaciones intensas en distintos puntos de la Ciudad de México.

“Que pasa en la Línea B, no avanzan los trenes y en Azteca no cabe ni un alma más“, cuestionan los usuarios ante los andenes llenos y los trenes que se quedan detenidos en las estaciones.

Los pasajeros incluso cuestionaron si hay servicio en dicha Línea debido a la demora de los trenes porque incluso los usuarios se quejan del tiempo de espera de hasta 15 minutos desde la estación terminal Ciudad Azteca.

“¿7 minutos sin avanzar en la estación olímpica hacia Buenavista que espera el conductor para avanzar?“, agregó un usuario.

Lluvia ‘sabotea’ las Líneas 8 y A del Metro CDMX

Este tipo de retrasos ocurre también en la Línea A donde el tiempo de espera, según los pasajeros, es de hasta 20 minutos.

“Línea 8 tren parado en Atlalilco, llevaba buen avance a pesar de la lluvia, pero ahora se paró“, añadió un usuario sobre la Línea 8.

Otros pasajeros contaron que los trenes ya van llenos desde Garibaldi, por lo que el caos se extiende a toda la Línea.

Además, también hay afectaciones en la Línea 12 donde los usuarios compartieron fotos del techo con humedad y aseguran que “está imposible” abordar los trenes.

Metro CDMX ‘está imposible’ debido a alerta amarilla por lluvias

De acuerdo con el reporte de las 7:00 horas, continúa la lluvia en distintos puntos de la CDMX, por lo que se mantiene la marcha de seguridad en las Líneas, cuyos tiempos de espera van de 5 a 6 minutos.

Además, solo se registra afluencia moderada en las Líneas 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 12, A y B.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla para 9 alcaldías por lluvias desde la mañana de este martes.

Dicho aviso se mantendrá hasta las 9:00 horas en las siguientes demarcaciones:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Cuauhtémoc

Cuajimalpa

Gustavo A. Madero

Miguel Hidalgo

Venustiano Carranza

Xochimilco

Las autoridades capitalinas hicieron un llamado a la población a tomar precauciones ante la presencia de lluvia y salir con anticipación debido a los retrasos en el transporte público.