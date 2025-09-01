Si echas humo, ni lo sueñes: Hoy no circula para este martes 2 de septiembre en CDMX y Edomex

Los vehículos que tengan un holograma 1 o 2 de verificación no pueden circular. (Foto: Cuartoscuro)

El programa Hoy no Circula se llevará a cabo sin inconvenientes este martes 2 de septiembre en la Ciudad de México y las ciudades aledañas del Estado de México.

Esta restricción de tránsito, que está en vigor desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, tiene como objetivo minimizar la contaminación del aire y mejorar la calidad del ambiente en la metrópoli del Valle de México.

Es fundamental que los conductores verifiquen si sus automóviles tienen permiso para circular y así prevenir multas.

¿Qué autos no podrán circular este martes 2 de septiembre?

Los vehículos con engomado rosa y que terminan las placas en 7 y 8 no podrán transitar durante el día y deberán cumplir con un descanso forzoso. Esta norma aplica a los vehículos que tengan hologramas de verificación 1 y 2.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) advierte que los vehículos foráneos que cumplan con estas características también estarán sujetos a esta restricción. La única excepción se da para aquellos automóviles que posean hologramas 00 y 0, quienes sí pueden circular todos los días de la semana.

Para facilitar el cumplimiento de esta normativa, los conductores pueden comprobar el estado de su vehículo a través de la página oficial o la aplicación móvil de la CAMe.

Hoy No Circula

Horario y zonas donde aplica el programa

Esta restricción se aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios aledaños del Estado de México.

La regulación del tránsito comienza temprano en la mañana y se extiende hasta la noche, garantizando así un control adecuado del tráfico en la metrópoli.

Municipios donde se aplica la restricción

Las limitaciones de circulación afectan a los siguientes municipios del Estado de México: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan y Chimalhuacán.

También incluye a Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl y Nicolás Romero. La restricción se extiende a Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

Estas localidades forman parte del área metropolitana y, por lo tanto, las autoridades llevan a cabo un monitoreo constante para asegurar que se respete el programa.

Multas por incumplimiento del Hoy No Circula

Los conductores que no cumplan con las disposiciones estipuladas deberán abonar una multa sancionadora de hasta 30 UMAs (Unidad de Medida y Actualización). Con el valor actual de 113.14 pesos por UMA, la multa puede ascender hasta 3,394.20 pesos.

Además, esta infracción podría resultar aún más cara, ya que el auto podría ser llevado al corralón. En tal caso, el propietario tendría que enfrentar gastos adicionales por arrastre y custodia.

Para saldar la infracción, los involucrados deben imprimir su boleta a través de la Secretaría de Finanzas y darle inicio al proceso de pago. El abono se debe hacer en bancos autorizados o en tiendas de autoservicio. Los vehículos quedarán retenidos hasta que se complete el pago correspondiente.

¿Sabes cuál engomado y placa no circula normalmente?

El calendario semanal organiza la circulación de los vehículos de acuerdo al color del engomado y el último número de placa. Los martes es el turno del engomado rosa con terminaciones 7 y 8; los miércoles pertenecen al rojo con 3 y 4; mientras que los jueves se aplica el verde con 1 y 2.

Los viernes corresponde a los vehículos con engomado azul y placas que terminan en 9 o 0. Para concluir la semana, los lunes estarán restringidos los vehículos con engomado amarillo que finalicen en 5 y 6.

La restricción se encuentra activa en un horario específico de 5:00 a 22:00 horas. Los domingos, todos los vehículos tienen libertad para circular, salvo en situaciones de contingencia ambiental extraordinaria.

Hoy no circula [Fotografía. Secretaría de Medio Ambiente CDMX]

Hologramas exentos y permisos especiales

Los vehículos totalmente eléctricos sin emisiones de gases contaminantes e híbridos, autos antiguos, motocicletas y cortejos fúnebres obtienen automáticamente el holograma exento, facilitándoles transitar todos los días de la semana. Esta medida refuerza el compromiso con la movilidad sostenible en la zona metropolitana.

La CAMe también considera casos especiales mediante la emisión de permisos. Los propietarios de vehículos que transporten a personas con discapacidad pueden solicitar una autorización que les permita circular libremente, siempre que presenten la documentación médica necesaria.

Los servicios de emergencia, tal como ambulancias y unidades de protección civil, están exentos de manera permanente. Igualmente, los vehículos de transporte escolar cuentan con permisos específicos durante el periodo escolar.

El pase turístico habilita a visitantes foráneos a circular hasta por 14 días consecutivos, tramitando dicha autorización en línea a través del portal oficial.

Restricción vehicular para foráneos

Los vehículos con placas foráneas deben seguir restricciones específicas de circulación dentro de la Zona Metropolitana del Valle de México. Esta limitación es válida de lunes a viernes, entre 5:00 y 11:00 horas, en función del último número de la placa.

Los sábados, estos vehículos están prohibidos de circular desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, sin importar la terminación de sus placas. Esta medida busca controlar el tráfico proveniente de otras entidades.

Los conductores de autos foráneos deben gestionar su verificación vehicular si planean estar en la ZMVM durante más de dos días. Los vehículos procedentes de Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala tienen que cumplir con las mismas normas que los vehículos locales, ya que forman parte de la Megalópolis.

Verificación vehicular y tipos de hologramas

Cada constancia de verificación para los automóviles define las restricciones de circulación del vehículo. Durante 2025, el holograma doble cero 00 habilita la circulación todos los días por un periodo de dos años, mientras que el holograma cero 0 ofrece esta libertad durante seis meses.

Para controlar de manera eficiente las emisiones contaminantes, el holograma uno limita la circulación un día entre semana y dos sábados al mes para los números nones y pares de hologramas respectivamente. Por criterios más estrictos, el holograma dos restringe la circulación un día laborable y todos los sábados.

Los vehículos registrados en la Ciudad de México tienen que realizar su verificación conforme al color del engomado y la frecuencia que requieran por semestre. Esta norma busca garantizar un control ordenado en los centros autorizados, permitiendo un servicio más eficaz para la población.

Medidas durante emergencias ambientales (Doble Hoy No Circula): ¿A qué autos se aplica?

En situaciones de baja calidad del aire, la CAMe aplica restricciones adicionales para salvaguardar la salud de la ciudadanía. Estas medidas se activan cuando los índices de ozono superan los 150 puntos IMECA.

El Doble Hoy No Circula entra en acción automáticamente. Esta regulación duplica la cantidad de vehículos que deben mantenerse fuera de las calles, incluyendo algunos con holograma 0.

Las autoridades imponen limitaciones en industrias y actividades al aire libre. Se prohíbe el uso de solventes, pinturas y combustibles que generen emisiones. Asimismo, los vehículos de carga no pueden circular entre 6:00 y 10:00 horas, salvo aquellos que forman parte del programa de autorregulación.

Verifica el estado del programa y el calendario en tiempo real

La plataforma digital oficial de la CAMe proporciona información al instante sobre el estado del programa. Los conductores pueden acceder a ella a través de www.hoynocircula.cdmx.gob.mx o mediante las aplicaciones móviles disponibles para iOS y Android.

El portal permite consultar las restricciones por placa, acceder a mapas interactivos de las áreas reguladas y recibir notificaciones sobre cualquier cambio en el programa. La información se actualiza cada 60 minutos.

Los usuarios también pueden activar alertas personalizadas utilizando la tecnología de WhatsApp, enviando un mensaje al número oficial 55-5278-2424. Este servicio está disponible las 24 horas y ofrece información sobre cambios importantes en el programa.