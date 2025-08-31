Videos: Tormenta y granizo dan remojada a CDMX este domingo

Las lluvias y granizo en CDMX sorprendieron a la zona sur y poniente.

La Ciudad de México sigue viviendo lluvias intensas. La tarde de este domingo 31 de agosto, diversas zonas del sur y poniente de la ciudad se vieron afectadas por tormentas, granizo y ráfagas de viento.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó Alerta Roja por persistencia de lluvias fuertes y caída de granizo para las alcaldías Álvaro Obregón, Coyoacán y Magdalena Contreras.

Mientras que para la alcaldía Cuajimalpa se registró Alerta Naranja por persistencia de lluvias fuertes.

Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Milpa Alta, Tlalpan y Venustiano Carranza, mantienen alerta amarilla.

La tormenta se extenderá la noche de este domingo. En redes sociales, compartieron videos de las lluvias en el Estadio Olímpico Universitario.

Lluvias paralizan periférico en pleno domingo

Las principales avenidas y calles que mantienen interconectadas a la ciudad se vieron afectadas por las lluvias.

El Eje 10, a la altura de cerro Tlapacoyan, col. Copilco Universidad, se mantiene cerrada por inundación, como alternativa vial los conductores pueden tomar Miguel Ángel de Quevedo y Cerro del Agua.

Las autoridades llaman a evitar el tránsito por Periférico Sur a la altura de la Glorieta de San Jerónimo, por inundaciones.