Maratón CDMX 2025: Ganadores, premios, un bache que arruinó una carrera y lo que dejó la edición 42

El Maratón de la Ciudad de México arrancó en el Estadio Olímpico Universitario y recorrió Polanco, Chapultepec, Condesa, Reforma con meta en la Plancha del Zócalo Capitalino. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

El Maratón de la Ciudad de México 2025, celebrado este domingo 31 de agosto, volvió a consolidarse como uno de los eventos deportivos más importantes de América Latina. Los grandes protagonistas fueron de Etiopía: Tadu Abate Deme y Bekelech Gudeta.

El evento deportivo tuvo la participación de más de 30 mil corredores, el recorrido de 42.195 kilómetros inició a las 5:45 a.m. en el Estadio Olímpico Universitario y concluyó en el Zócalo capitalino.

Con la etiqueta oro de World Athletics, el Maratón CDMX celebró en esta edición los 700 años de la fundación de México-Tenochtitlan.

¿Quién ganó el maratón CDMX 2025?

La expectativa estaba en que Edwin Kiprop Kiptoo, ganador de la edición 2024, conquistara su tercera corona consecutiva, pero terminó relegado al tercer sitio.

1er lugar : Tadu Abate Deme (Etiopía) – 2:11:17

: Tadu Abate Deme (Etiopía) – 2:11:17 2do lugar : Bernard Kipkorir (Kenia) – 2:11:28

: Bernard Kipkorir (Kenia) – 2:11:28 3er lugar: Edwin Kiprop Kiptoo (Kenia) – 2:13:17

Tadu Abate Deme, corredor de Etiopía, fue el ganador en la rama varonil del XLII Maratón de la Ciudad de México, con un tiempo de 2 horas con 11 minutos, al llegar a la meta del Zócalo. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM (Moisés Pablo Nava)

La rama femenil también fue dominada por Etiopía. Bekelech Gudeta Borecha cruzó la meta con un tiempo de 2:28:36, sacó más de un kilómetro de ventaja a sus rivales.

La peruana Valdivia brilló como la mejor latinoamericana, mientras que Jebet completó el podio pese a competir con molestias físicas.

1er lugar : Bekelech Gudeta (Etiopía) – 2:28:36

: Bekelech Gudeta (Etiopía) – 2:28:36 2do lugar : Lizaida Thalía Valdivia (Perú) – 2:32:47

: Lizaida Thalía Valdivia (Perú) – 2:32:47 3er lugar: Ruth Jebet (Bahréin) – 2:34:54

Belekelech Gudeta Borecha, corredora de Etiopía, ganó en la rama femenil el Maratón de la Ciudad de México 2025. La corredora africana tuvo un tiempo de 02:28:36 al cruzar la meta en el Zócalo. (FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM)

Resultados Maratón CDMX 2025 en la categoría silla de ruedas: Un bache causa abandono de competidor

En la rama varonil, el ganador fue José Alan Frías, con un registro de 1:38:51, seguido por Marco Antonio Caballero (1:41:14) y Gonzalo Valdovinos (1:45:08).

En la femenil, la campeona fue Brenda Osnaya (1:59:52), con Yeni Hernández (2:06:18) en segundo lugar y Leticia Sánchez (2:16:42) en el tercero.

La edición 42 también dejó un episodio lamentable. En el kilómetro 20, un bache en la ruta provocó la caída del colombiano Francisco Sanclemente, quien lideraba la prueba de silla de ruedas. Tras el accidente, el mexicano Gonzalo Valdovinos, que venía detrás, no pudo esquivarlo y terminó impactado.

El incidente obligó a Sanclemente a abandonar la competencia por lesión, mientras que Valdovinos logró reincorporarse y, pese a perder posiciones, alcanzó el tercer lugar del podio.

Marco Caballero expresó desde el escenario: “Estoy algo inconforme porque dos amigos este año se cayeron en la ruta, gracias a dios no pasó a mayores, pero sigue pasando año con año esto. El año pasado un compañero se ponchó y todo por la culpa de baches, de coladeras, de no señalizaciones”.

El ganador del segundo lugar también consideró que discriminan a los competidores en silla de ruedas: “Nos están discriminando, somos atletas de alto rendimiento y no es posible que (el premio) ni siquiera es el 10 por ciento del primero de personas convencionales. Las personas convencionales se llevan 50 mil dólares y nosotros 60 mil pesos".

Premios del Maratón de la Ciudad de México 2025

Los ganadores absolutos recibieron los siguientes premios en dólares:

Bonos adicionales del Maratón CDMX 2025:

Récord histórico del Maratón CDMX: 550 mil pesos

Primer mexicano/mexicana en el podio absoluto: 200 mil pesos

Tres primeros mexicanos debajo de 2:14:00: 50 mil pesos

Tres primeras mexicanas debajo de 2:42:00: 50 mil pesos

En la categoría de capacidades diferentes, las personas con discapacidad motriz (silla de ruedas) se llevaron de 18 mil a 61 mil pesos:

Personas con Discapacidad Visual (ceguera total, parcial y débiles visuales):

Récords del Maratón de la Ciudad de México

Mejor marca varonil: 2:08:23

Mejor marca femenil: 2:25:04

Aunque en 2025 no se rompieron estas marcas, el rendimiento de Abate y Gudeta reafirmó el dominio africano en las grandes pruebas de fondo.

Recorrido del Maratón CDMX 2025

El Maratón de la Ciudad de México contó con un circuito de 42 kilómetros y 195 metros, que atravesó algunos de los lugares más emblemáticos de la capital. La ruta inició en Ciudad Universitaria, frente al Estadio Olímpico, y concluyó en el Zócalo capitalino.

Durante el trayecto, los corredores pasaron por puntos icónicos como:

Bosque de Chapultepec

Ángel de la Independencia

Museo Soumaya

Palacio de Bellas Artes

Centro Histórico

El recorrido se caracteriza por tener más descensos y terreno plano que subidas, aunque la altitud de 2,240 metros sobre el nivel del mar representa un reto adicional para los atletas internacionales.

Los tramos más exigentes fueron los ascensos en:

Kilómetro 10 : Glorieta de Insurgentes

: Glorieta de Insurgentes Kilómetro 30: Puente de la avenida Ejército Nacional

Con información de EFE.