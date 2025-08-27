‘Los primeros meses no lo extrañé’: ‘Checo’ Pérez habla sobre su descanso en la Fórmula 1

Sergio Pérez no compitió en ninguna otra categoría debido a que él aún no tenía claro si regresaría o no a la Fórmula 1. (Foto: Cuartoscuro)

‘No sabía que los veranos eran tan largos’. Luego de la salida de Sergio ‘Checo’ Pérez de Red Bull, el piloto mexicano se enfrentó a un panorama completamente nuevo: tuvo tiempo para descansar.

‘Checo’ Pérez comenzó su con el kartismo cuando tenía 7 años, edad desde la cual estuvo activo, explicó el tapatío en una conferencia de prensa con motivo de su debut en la escudería Cadillac.

“Desde los go karts estuve en constantemente en carreras, en competiciones en preparación y fue un parón inesperado”, comentó sobre su despido de Red Bull Racing, equipo de la Fórmula 1 en la que compitió cuatro temporadas.

¿Qué dijo ‘Checo’ Pérez sobre su descanso de la Fórmula 1?

Desde que Red Bull confirmó la salida de ‘Checo’ Pérez, el mexicano compartió fotografías, videos e historias disfrutando de diferentes lugares, paseando con su familia y comiendo tranquilamente en restaurantes.

Un descanso que no fue a propósito: “no lo vas planeando hasta el final, cuando me di cuenta de que no iba a continuar”, comentó y aunque para la ‘checomanía’ fue una mala noticia, inicialmente el piloto no extrañó estar en la F1.

“Sí he soñado que estaba en carreras, sí he soñado que estaba todavía compitiendo, pero la verdad es que al principio no lo extrañaba, los primeros meses no lo extrañaba”, comentó.

En parte, debido a que el hijo de Antonio Pérez Garibay tenía muy pocos descansos: “mis vacaciones eran de máximo 2 o 3 semanas y ahora, yo no sabía que los veranos eran de 2 o 3 meses y más con mis hijos en casa, padrísimo”.

El piloto Sergio “Checo” Pérez ofreció una conferencia de prensa en el Teatro Telcel. (Foto: Lucía Flores)

Así, durante la primera parte de su año sabático se dedicó a disfrutar: “Me daba mucha risa, cuando las personas me veían en la calle y me preguntaban: ‘Checo, ¿vas a regresar? Dime que sí vas a regresar’ y les decía, de verdad no sé qué voy a hacer. Muchos meses no sabía que iba a ser de mi carrera profesional”.

Y aunque admitió que “ha estado increíble este año”, cuando comenzó la temporada 2025 de la Fórmula 1 extrañó estar detrás de un volante, en especial debido a que no se perdía las competencias.

“Me di cuenta cuando comenzaron las carreras, que me levantaba a verlas, que seguía todo lo que estaba pasando, seguía en contacto con todos los equipos, ahí me di cuenta de que sí lo extrañaba”, comentó, “nos merecíamos regresar”.

¿Por qué ‘Checo’ Pérez no compitió en otra categoría?

Aunque se llegó a rumorar que ‘Checo’ Pérez podría competir en otras categorías del automovilismo o incluso ser parte de las 24 horas de Le Mans, el piloto se mantuvo alejado con un objetivo muy claro: estar listo para volver a la Fórmula 1.

“Platiqué con muchos pilotos que habían parado y regresaban, muchos me recomendaron que si quería volver a la Fórmula 1, hasta que supiera qué iba a hacer, no entrar a ninguna otra categoría”, compartió.

‘Checo’ Pérez decidió seguir el consejo para conservar sus habilidades en la máxima categoría del deporte motor: “para mí era muy importante quedarme con la memoria de la Fórmula 1, para que regrese rápido al nivel”.

'Checo' Pérez considera a Cadillac su último proyecto en la F1. (Foto: Cuartoscuro.com / Graciela López Herrera).

El mexicano también indicó que en su descanso, descubrió que realmente disfruta entrenar y llevar una vida saludable, lo que lo mantuvo en forma y le ayudará a ponerse al día sin complicaciones.

“Eso fue lo que hice y tengo la esperanza de que rápido me pueda poner al día”, dijo, además, no dejó de practicar: “Le doy (al kart) en Guadalajara una vez por semana, creo que eso me ayuda más que el simulador”, comentó.

¿Cómo visualiza ‘Checo’ Pérez su futuro en Cadillac?

Aunque el anuncio con el que Cadillac confirmó a ‘Checo’ Pérez como piloto era uno de los más esperados, el mexicano compartió que él ve en la nueva escudería de la Fórmula 1 su último gran proyecto.

“Me encantaría que este sea mi último gran proyecto en la Fórmula 1, porque si eso llega a pasar significa que tuvimos mucho éxito juntos y terminar mi carrera aquí sería increíble”, comentó.

'Checo' Pérez también indicó que está conforme si su carrera finaliza con Cadillac, pero todo lo definirá el tiempo. (Foto: Cuartoscuro)

Sergio Pérez también señaló que todo será cuestión de tiempo, por ahora tiene un contrato firmado para los próximos dos años; sin embargo, les pidió a sus fans disfrutar al máximo cada momento de esta nueva etapa.

“Disfrutemos mucho, se nos va a ir muy rápido. Es el último stint en esto. Disfrutemos cada momento, cada resultado”, dijo.