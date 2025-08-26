Sheinbaum felicita a ‘Checo’ Pérez por regreso a la F1 con Cadillac: ‘Le deseamos suerte’

La presidenta Claudia Sheinbaum deseo suerte a todos los mexicanos que representan a México. (Cuartoscuro / Shutterstock)

La presidenta Claudia Sheinbaum le deseó suerte a Sergio Pérez, luego de que se confirmó el regreso del mexicano a la Fórmula 1 con la escudería Cadillac, tras más de medio año desde su salida de Red Bull.

“Siempre le deseamos suerte a todos los mexicanos que representan a México”, dijo en la conferencia de prensa de este martes 26 de agosto.

Previamente, la mandataria felicitó a la tenista mexicana Renata Zarazúa, quien venció a la estadounidense Madison Keys en la primera ronda del U.S. Open.

Tras el anuncio, la escudería estadounidense Cadillac Racing, respaldada por General Motors, debutará en la Fórmula 1 en 2026 con ‘Checo’ Pérez y el piloto finlandés Valtteri Bottas.

“Juntos aportarán una combinación inigualable de experiencia, liderazgo y perspicacia técnica, lo que posiciona al equipo Cadillac Formula 1 para empezar con buen pie al incorporarse a la serie de carreras más elitistas del mundo”, anunció la escudería, que los mexicanos comenzaron a hacer propia con cientos de memes y opiniones en redes sociales.

¿Cuál es la trayectoria del equipo Cadillac?

Los pilotos de Cadillac tienen 35 años, aunque en experiencia acumulan distintas victorias y participaciones en la Fórmula 1.

‘Checo’ Pérez llega con un palmarés que incluye 6 victorias, 39 podios y 14 temporadas en la máxima categoría, además de su fama como experto en gestión de neumáticos y defensa.

Su experiencia se combina con su popularidad en México y América Latina, lo que lo convierte en un gran atractivo comercial y en un movimiento estratégico para impulsar la imagen de la escudería.

Por su parte, Bottas ganó 10 Grandes Premios y pasó por escuderías como Williams, Mercedes, Alfa Romeo y Sauber. Además, fue campeón del mundo en dos ocasiones.

‘Checo’ Pérez, emocionado por nuevo capítulo en la F1 con Cadillac

El piloto mexicano agradeció en sus redes sociales la oportunidad de volver a la Fórmula 1 con “un nombre legendario en el automovilismo estadounidense”.

Aseguró que desde las primeras reuniones con la escudería sintió “la pasión y la determinación” que respaldan el proyecto que liderará en los próximos meses.

Afirmó que cuentan con el apoyo de todo el continente y buscarán que todos se sientan orgullosos de sus participaciones en las próximas carreras.

“Cadillac es un nombre legendario en el automovilismo estadounidense, y ayudar a llevar a una empresa tan fantástica a la Fórmula 1 es una gran responsabilidad, pero estoy seguro de que podré asumirla. Estoy orgulloso de formar parte de un proyecto tan ambicioso y significativo desde el principio”, escribió en una carta que publicó en sus redes.