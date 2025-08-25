Renata Zarazúa sorprende en el US Open: Elimina a la anfitriona Madison Keys, sexta sembrada de la WTA

Renata Zarazúa venció a la anfitriona Madison Keys en el día 2 del US Open 2025. (Foto: EFE)

Renata Zarazúa, tenista mexicana clasificada en el número 82 a nivel internacional, derrotó este lunes a la estadounidense Madison Keys, ganadora de un ‘grand slam’ y actual número 6 del ranking, en la primera ronda del US Open 2025.

La deportista nacida en la Ciudad de México eliminó a la jugadora local en tres sets, donde perdió el primero por 6(10)-7, pero se llevó la victoria en los dos siguientes con un marcador de 7-6(3) y 7-5 en más de 3 horas de partido.

Zarazúa se convirtió en la primera mexicana en ganar a una rival situada entre las 10 primeras en el ranking de la WTA.

Renata Zarazúa es la primera mexicana en vencer a una tenista del top 10 en el US Open. (Foto: EFE/EPA/SARAH YENESEL) (SARAH YENESEL/EFE)

¿Cómo fue el partido entre Renata Zarazúa y Madison Keys en el US Open 2025?

Las dos jugadoras firmaron un partido con una gran cantidad de errores, en el que acumularon más de 120 no forzados entre ambas, aunque la mayoría de ellos (89) fueron de la estadounidense, que acumuló 46 tiros ganadores, por 8 de su rival.

La irregularidad de Keys permitió a la tenista Renata Zarazúa disponer de hasta cinco bolas de set en la primera manga, una de ellas al saque durante el ‘tie-break’, pero la número 6 del mundo se recompuso y acabó cerrando el set tras un desempate muy apretado.

Keys, finalista en el US Open en 2017, salió lanzada en la reanudación, poniéndose 3-0 arriba, pero sus continuos desaciertos, sumada a la habilidad y concentración de Renata Zarazúa, permitieron que la mexicana llevara el parcial de nuevo hasta el ‘tie-break’, donde esta vez fue ella la ganadora.

El tercer set se mantuvo igualado hasta el 4-3 para la mexicana, cuando la visitante rompió el servicio de su rival a la primera oportunidad que tuvo, pero Keys le devolvió la rotura al instante. La estadounidense, sin embargo, volvió a perder su servicio con 6-5 en el marcador y resultó eliminada

Zarazúa iguala además su mejor resultado en el torneo, alcanzado la pasada edición, cuando cayó en segunda ronda. En esta ocasión, le espera la francesa Diane Parry, número 107 del mundo.

La estadounidense queda fuera del torneo US Open 2025, y es su salida más temprana del Abierto de Estados Unidos desde 2022, cuando también cayó en primera ronda.

Renata La tenista mexicana Renata Zarazúa venció a Madison Keys en la primera ronda del US Open 2025. (Foto:EFE/EPA/SARAH YENESEL) (SARAH YENESEL/EFE)

¿Quién es Renata Zarazúa, tenista mexicana que venció a Madison Keys en el US Open?

Renata Zarazúa nació en la Ciudad de México en 1997 y desde muy temprana edad mostró interés en el tenis.

De acuerdo con la página Olympics, la mexicana se enfrentó a la falta de recursos para acceder a entrenadores profesionales o para practicar el deporte en “condiciones ideales”.

En algún momento de su carrera pensó en abandonar el tenis porque le causó mucho estrés: “El tenis en lugar de traerme emociones buenas y estar contenta, me trajo problemas de salud mental”, dijo en una entrevista con diferentes medios, según Olympics.

En 2024, ella participó en los cuatro torneos que componen el ‘Grand slam’, que es el Abierto de Australia, el torneo Roland Garros, el de Wimbledon y el US Open.

¿Cuándo son las finales del US Open 2025?

El Abierto de Estados Unidos, último ‘grand slam’ del año, comenzó el pasado domingo 24 de agosto, donde participó Aryna Sabalenka, una de las mejores tenistas del mundo.

La primera final del certamen es la femenil y se juega el 6 de septiembre, en el caso de la rama varonil, el juego por el campeonato es el 7 de septiembre, ambos desde el Billie Jean King National Tennis Center de Nueva York.