¿Cuándo son las primeras pruebas de Cadillac? En esta fecha regresa ‘Checo’ Pérez a las pistas de la F1

'Checo' Pérez y Cadillac comienzan las pruebas previo al inicio de la temporada 2026 de la F1. (Foto: Cuartoscuro/Fernando Carranza/Shutterstock)

El anuncio de ‘Checo’ Pérez como nuevo piloto de Cadillac deja todo listo para que la escudería se integre a la Fórmula 1 en la temporada 2026, pero antes al inicio de la competencia, están las prácticas.

De acuerdo con Graeme Lowdon, jefe de Cadillac, previo a los tests con los pilotos, aseguró que van a realizar ensayos con el resto del equipo.

¿Cuándo comienzan las prácticas de Cadillac?

El nuevo equipo de Cadillac comienza con los testeos luego de la pausa de verano en la temporada 2025 de la Fórmula 1, es decir, tras el Gran Premio de Países Bajos del 31 de agosto.

“Vamos a empezar a probar algo. No sé aún qué, pero haremos pruebas después del receso de verano“, declaró Lowdon al pódcast High Performance.

Esto con el fin de “formar” a los mecánicos, ensayar las paradas en los pits y algún otro punto que deban reforzar antes de las carreras del ‘Gran Circo’.

“También tenemos un grupo de mecánicos que necesita practicar paradas en boxes al nivel de los mejores equipos del mundo y tenemos ingenieros que deben asegurarse de que todos sus sistemas funcionen correctamente (...) Y daremos vueltas con algún tipo de coche”.

En el caso de las prácticas con el resto de los pilotos de la parrilla de la F1 son del 26 al 30 de enero en el Circuit de Barcelona-Catalunya, para después ir a las dos sesiones de test colectivos en el Circuito Internacional de Baréin, prevista del 11 al 13 de febrero de 2026 y una segunda del 18 al 20.

De acuerdo con Motorsport, la temporada 2026 de la F1 comienza el 8 de marzo con el GP de Australia, en el Circuito de Albert Park, en Melbourne.

“No queremos llegar a Melbourne y que sea la primera vez que todos interactúan y de nuevo, como equipo de alto rendimiento, soy un gran defensor de una gestión con capas muy delgadas. Lo que necesitamos es gestión, pero no en exceso”, explicó Lowdon.

Graeme Lowdon es el director del equipo Cadillac de la Fórmula 1. (Foto: AP/Darko Bandic) (Darko Bandic/AP)

¿Qué dijo ‘Checo’ Pérez tras firmar con Cadillac para la temporada 2026 de la F1?

Este 26 de agosto, ‘Checo’ Pérez anunció su llegada a Cadillac, lo que significa el regreso del piloto mexicano a la Fórmula 1.

El tapatío se integró al proyecto porque “sintió la pasión y determinación” detrás del mismo: “Unirme al equipo Cadillac en la Fórmula 1 es un nuevo capítulo increíblemente emocionante en mi carrera (...) y ayudar a llevar a una empresa tan fantástica a la F1 es una gran responsabilidad”.

El nuevo compañero de Sergio Pérez será Valtteri Bottas. (Foto: Cadillac F1 Team)

El excompañero de Max Verstappen aseguró que está listo “para asumir” la responsabilidad que tiene con la nueva escudería del ‘Gran Circo’, especialmente como coequipero de Valtteri Bottas:

“Estoy muy contento de formar parte de una alineación tan dinámica y creo que juntos podemos ayudar a convertir a este equipo en un verdadero contendiente, el equipo de América. Contamos con el apoyo de todo el continente y queremos que todos se sientan orgullosos”.