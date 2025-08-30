Maratón de CDMX 2025 afectará al Metrobús: ¿Qué estaciones estarán cerradas?

Este domingo se llevará a cabo el maratón de CDMX 2025 y provocará afectaciones viales. (Cuartoscuro | Archivo)

El Maratón de la Ciudad de México es uno de los eventos más esperados por los amantes del running, y este 2025 no será la excepción. Con una trayectoria que comenzó en su primera edición en 1983, el evento creció en popularidad y en participación.

Este año, se llevará a cabo el domingo 31 de agosto y promete ser un gran espectáculo tanto para los corredores como para los espectadores.

Con una distancia oficial de 42.19 kilómetros, los participantes podrán disfrutar de un recorrido que incluye monumentos históricos y zonas emblemáticas, lo que convierte a esta carrera en una experiencia única.

Sin embargo, también representa un reto para desplazarse en la ya complicada Ciudad de México, debido a las múltiples vialidades y cambios en las rutas de transporte que se modifican por los recorridos.

¿Cuál es la ruta del Maratón CDMX y qué vialidades afectará?

La ruta del Maratón CDMX atraviesa varias avenidas y puntos icónicos de la ciudad. Los corredores comenzarán en el Estadio Olímpico Universitario y finalizarán en el Zócalo, pasando por:

Avenida Insurgentes

Avenida Chapultepec

Paseo de la Reforma

Museo Nacional de Antropología

Ángel de la Independencia

Monumento a la Revolución

Palacio de Bellas Artes.

Para llevar a cabo este evento, se realizarán cortes en la circulación de diversas avenidas. Los cierres comenzarán desde las 5:00 horas y se mantendrán hasta aproximadamente las 16:00 horas. Las vías afectadas incluyen:

Avenida Insurgentes

Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

Calle Simón Bolívar

República del Salvador

20 de Noviembre.

¿Cuáles serán las Líneas del Metrobús afectadas por el Maratón CDMX?

El Metrobús, uno de los principales medios de transporte de la Ciudad de México, también verá afectadas sus operaciones durante el Maratón. Las líneas con interrupciones serán:

Línea 1 : Cerrará varias estaciones a lo largo de la Avenida Insurgentes.

: Cerrará varias estaciones a lo largo de la Avenida Insurgentes. Línea 2 : Tendrá servicio parcial, sin cruce en Insurgentes a la altura de Nuevo León.

: Tendrá servicio parcial, sin cruce en Insurgentes a la altura de Nuevo León. Línea 3 : Presentará interrupciones en cruces con Paseo de la Reforma.

: Presentará interrupciones en cruces con Paseo de la Reforma. Línea 4 : Tendrá cierres parciales en puntos de conexión con Reforma.

: Tendrá cierres parciales en puntos de conexión con Reforma. Línea 7: Estará impactada a lo largo de Paseo de la Reforma.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro también ajustará su horario para facilitar la llegada de corredores y espectadores. Las líneas 1, 2, 3 y 9 abrirán desde las 5:00 horas.

Alternativas viales en la CDMX por el Maratón

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México recomendó algunas vías alternas para evitar complicaciones durante el Maratón. Las principales opciones son: