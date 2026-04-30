Le ‘llueven’ críticas a Samuel García por pruebas del monorriel del Metro en Monterrey

Pruebas del monorriel del Metro de Monterrey desatan burlas y críticas contra Samuel García. (Cuartoscuro/@samuel_garcias)

La obra emblemática que prometió Samuel García entra en fase de pruebas: el monorriel de la Línea 6 del Metro de Monterrey. El primer vistazo del proyecto genera críticas.

La obra, que el gobierno estatal prometió concluir para el Mundial 2026, inició su fase de pruebas el 29 de abril. Grabaciones difundidas por el gobierno de Nuevo León muestran un recorrido en un tramo corto y a baja velocidad.

Las publicaciones provocan indignación. Internautas reaccionan con ironía sobre la seguridad de la obra, la velocidad del sistema y los inconvenientes que generó la construcción para automovilistas.

“¿Y para esto dejaron sin luz a medio Monterrey? No quiero imaginar lo que va a pasar si algún día ponen a jalar todo el tramo”; “Es como una entrega de Temu. Expectativa contra realidad”; “¡Está bien peligroso!”, fueron algunos comentarios sobre el proyecto de Samuel García.

Según la información oficial, el monorriel de la Línea 6 tendrá capacidad para transportar a 720 pasajeros y alcanzará una velocidad de hasta 80 kilómetros por hora.

Hasta el momento, no se reportan fallas en la fase de pruebas. El gobierno prevé iniciar el servicio de forma parcial con la apertura de cinco estaciones durante el evento deportivo.

Recuerda a Samuel García investigación por desvío de recursos

Sumado a las críticas por la obra del gobierno del gobernador de Nuevo León, internautas recordaron que autoridades lo investigan por un presunto esquema financiero vinculado con lavado de dinero y desvío de recursos públicos por más de mil millones de pesos, como reveló El Financiero.

De acuerdo con una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), el mandatario utilizó el despacho de abogados de su familia, Firma Jurídica y Fiscal S.C., para captar recursos del erario.

La indagatoria señala que los fondos provienen de cuatro fuentes de la administración pública estatal.

Como ejemplo, el gobierno estatal pagó a la empresa Suministros MYR, S.A. de C.V., 964 millones 789 mil 526 pesos. Después, esa empresa transfirió 237 millones 207 mil 724 pesos a la compañía Proveedor de Productos Mexicanos JACE, S.A. de C.V.

Posteriormente, JACE entregó 203 millones 807 mil 724.52 pesos a la firma Jurídica y Fiscal Abogados, S.C.

Este esquema de dispersión de recursos públicos, hasta llegar a la firma cuyos principales accionistas son su medio hermano Samuel Orlando García Villarreal y su padre Samuel Orlando García Mascorro, se repite en al menos cuatro ocasiones con distintas empresas como primeras receptoras.

Después, los recursos que ingresan a Jurídica y Fiscal Abogados salen hacia Saga Tierras y Bienes Inmuebles, S.A. de C.V., y continúan hacia diversas jurisdicciones, entre ellas Estados Unidos.