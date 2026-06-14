No gastes tu quincena en multas: Hoy No Circula del 15 de junio en CDMX y Edomex

¿Cómo opera el Hoy No Circula del lunes 15 de junio? (Fotoarte El Financiero).

El programa Hoy No Circula operará de manera habitual este lunes 15 de junio de 2026 en la Zona Metropolitana del Valle de México, luego de que las autoridades descartaran la activación de una contingencia ambiental por ozono.

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) y la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), las condiciones de calidad del aire no ameritan la aplicación del Doble Hoy No Circula, por lo que se mantendrán las restricciones ordinarias.

¿Qué vehículos no circulan este lunes?

La restricción aplica de las 05:00 a las 22:00 horas para los siguientes vehículos:

Engomado amarillo.

Terminación de placas 5 y 6.

Holograma de verificación 1 y 2.

Asimismo, los vehículos con placas foráneas tendrán restricciones de circulación de 05:00 a 11:00 horas, salvo que cuenten con un Pase Turístico vigente o se encuentren dentro de las excepciones previstas por la normatividad.

¿Cómo opera el Hoy No Circula del lunes 15 de junio? (Cuartoscuro: Graciela López Herrera)

Podrán circular sin restricción:

Vehículos con holograma 0 y 00.

Vehículos eléctricos e híbridos.

Unidades de emergencia, seguridad, rescate y protección civil.

Transporte escolar autorizado.

Vehículos que transporten o sean conducidos por personas con discapacidad.

Servicios funerarios durante la prestación del servicio y otros casos contemplados en el programa.

Sin Doble Hoy No Circula

Aunque durante este domingo la calidad del aire fue reportada entre aceptable y mala en distintos puntos del Valle de México debido a la presencia de ozono, la CAMe no ha activado la Fase 1 de Contingencia Ambiental.

La medida extraordinaria del Doble Hoy No Circula únicamente entra en vigor cuando los niveles de ozono superan los 151 puntos, lo que implica restricciones adicionales para vehículos con holograma 0 y 00, motocicletas y otros automóviles.

Calendario semanal

El programa Hoy No Circula se aplica de lunes a viernes de acuerdo con el color del engomado y la terminación de las placas:

Lunes: Amarillo, placas 5 y 6.

Martes: Rosa, placas 7 y 8.

Miércoles: Rojo, placas 3 y 4.

Jueves: Verde, placas 1 y 2.

Viernes: Azul, placas 9 y 0.

Las autoridades recomendaron a los automovilistas mantenerse atentos a los avisos oficiales, ya que las restricciones pueden modificarse en caso de que las condiciones atmosféricas empeoren y sea necesario activar una contingencia ambiental.

¿A cuánto asciende la multa por no respetar el Hoy No Circula?

La multa por no respetar el programa Hoy No Circula en la Ciudad de México y el Estado de México va de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a un costo aproximado de dos mil 346.80 a tres mil 519.30 pesos.