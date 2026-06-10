¡Que no te metan gol! Así queda el Hoy No Circula en CDMX y Edomex este jueves 11 de junio

El Mundial 2026 no te librará del Hoy No Circula, que aplica con normalidad en CDMX y Edomex.

‘Rueda el balón’, y también la policía de tránsito. Con el arranque del Mundial 2026, el Hoy No Circula en CDMX y Edomex aplica con normalidad este jueves 11 de junio.

Hoy No Circula en CDMX y Edomex: ¿Qué autos no salen este jueves 11 de junio?

Si sales en auto y tienes dudas sobre a qué autos aplica el Hoy No Circula, aquí tienes un ‘pase de gol’, ya que te compartimos los vehículos que no salen a las calles:

Engomado: Verde.

Terminación de placas: 1 o 2.

Recuerda que las restricciones del Hoy No Circula aplican de 5:00 a 22:00 horas para estos autos particulares.

Si deseas información más detallada sobre los días que no circula tu auto, da clic en este enlace y llena la información solicitada.

Inauguración del Mundial 2026: Autos exentos del Hoy No Circula este jueves

Ya sea que vayas en auto al Estadio Ciudad de México o a los FIFA Fan Fest para ver el debut de la Selección Mexicana contra Sudáfrica, estos son los vehículos que quedan exentos del Hoy No Circula:

Autos particulares que no tengan engomado verde ni terminación de placas 1 o 2 .

. Tractores agrícolas.

Maquinaria dedicada a las industrias de la construcción y minera.

Motocicletas.

Vehículos con peso bruto vehicular menor o igual a 400 kilogramos.

Autos eléctricos.

Carros híbridos categoría I y II con motores de propulsión a gasolina y eléctrico.

categoría I y II con motores de propulsión a gasolina y eléctrico. Vehículos con matrícula de auto antiguo y/o clásico.

Coches con matrícula de demostración y/o traslado.

Carros cuya tecnología impida la aplicación de la Norma Oficial Mexicana correspondiente.

Autos que porten Holograma “EXENTO” .

. Autos que porten Constancia de Verificación y holograma tipo “00” por dos años. Salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica por contaminantes y la CAMe emita restricciones a la circulación para alguno de los casos referidos.

por dos años. Salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica por contaminantes y la emita restricciones a la circulación para alguno de los casos referidos. Carros que porten Constancia de Verificación y holograma tipo “0”, por seis meses. Salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica por contaminantes y la CAMe emita restricciones a la circulación para alguno de los casos referidos.

emita restricciones a la circulación para alguno de los casos referidos. Coches que porten Constancia tipo “Permiso Especial para Circular”, siempre y cuando transporten a personas con discapacidad.

Vehículos que porten Constancia tipo “Autorregulación”, que participen en el Programa de Autorregulación Ambiental de vehículos a diésel o para impulsar la electromovilidad en vehículos ligeros.

Vehículos que porten placas para personas con discapacidad.

Autos que porten Pase Turístico Metropolitano , dos veces por semestre por siete días, una vez por semestre por 14 días. Vehículos que porten Pase Turístico Paisano , durante la activación de puentes largos oficiales y durante la activación del Programa Paisano.

, dos veces por semestre por siete días, una vez por semestre por 14 días. Vehículos que porten , durante la activación de puentes largos oficiales y durante la activación del Programa Paisano. Vehículos que porten los oficios de Ampliación al Periodo de Verificación Vehicular, emitidos por la Secretaría.

Coches que porten en lugar visible oficio emitido por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, para exentar las limitaciones a la circulación.

¿Hay riesgo de Doble Hoy No Circula en la CDMX y Edomex?

Junio es un mes en el que se registran contingencias ambientales, y por ello se activa del Doble Hoy No Circula cada que los índices de calidad del aire son muy malos y superan los niveles de 155 partículas por billón (ppb) de contaminantes como el ozono.

Sin embargo, la calidad del aire se mantiene de aceptable a mala en la Ciudad de México y el Estado de México, además de que las lluvias y la inestabilidad de la atmósfera favorecen que no se concentren los contaminantes en el aire, por lo que por ahora no existe riesgo de que apliquen un Doble Hoy No Circula en la inauguración del Mundial 2026.