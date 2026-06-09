Exportación de autos crece 4 por ciento, pese a caída de 0.1% del armado

Las exportaciones de autos continúan a la alza tras la diversificación del mercado.

Durante el periodo de enero a mayo de este año, México logró un millón 388 mil 236 autos exportados, lo que representó una variación del 4 por ciento anual, de acuerdo con la información recabada por el Inegi. Este indicador significó un repunte tras la severa caída de 6.3 por ciento experimentada en el mismo periodo del año pasado.

Al respecto, Adriana Ramírez, gerente de Estudios Económicos de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), refirió que se trata del tercer mejor registro acumulado en la historia de las exportaciones de autos desde que se tiene registro.

“Específicamente el crecimiento de 4 por ciento, fue posible, a pesar de la caída de 2 por ciento en los envíos de Estados Unidos, gracias a la diversificación de los envíos de unidades al extranjero, en particular a Canadá, Alemania y Brasil”, refirió Ramírez.

Estados Unidos se mantuvo como el principal destino de las exportaciones de autos ligeros, concentrando el 75.4 por ciento del total de las unidades enviadas.

En el desglose, Canadá representó el 12.5 por ciento de los envíos, Alemania el 3 por ciento, mientras Brasil concentró el 1.7 por ciento de la recepción de las unidades enviadas por parte de México al exterior.

En lo que respecta al comportamiento mensual, en mayo México exportó 306 mil 288 unidades, lo que significó un alza de 1.72 por ciento anual, una recuperación clara tras la caída de 2.9 por ciento del mismo mes del año pasado.

El avance exportador estuvo respaldado principalmente por el desempeño de Mazda, cuyos envíos al extranjero crecieron 72.5 por ciento anual. Stellantis también reportó un incremento de 63.6 por ciento, mientras que Volkswagen elevó sus envíos al exterior en 52.5 por ciento. El dinamismo de estas empresas ayudó a compensar la caída de Nissan que redujo sus exportaciones 19.6 por ciento, Honda con una baja de 20 por ciento, Audi retrocedió 23 por ciento y Ford disminuyó 18.3 por ciento sus envíos internacionales.

“Los signos que tiene la producción están marcados fundamentalmente por las exportaciones que se llevan a cabo y las ventas se desarrollan en el mercado mexicano”, afirmó Guillermo Rosales, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).

(El Financiero)

Producción de autos cae 3.7 por ciento en mayo

Luego de dos meses con incrementos anuales, en mayo México fabricó 342 mil 926 autos ligeros, lo que significó una caída de 3.70 por ciento anual, de acuerdo con el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros del Inegi.

Se trata de su mayor reducción en seis meses. Como contexto sectorial, la reducción observada en las líneas de ensamble durante el quinto mes de este año es más pronunciada en comparación con la baja de 2.6 por ciento reportada en el mismo mes del año pasado.

Además, durante los primeros cinco meses del año, se produjeron un millón 642 mil 83 unidades, lo que representó una reducción de 0.09 por cientoanual.

Lo anterior representaría una ligera recuperación estructural para el ecosistema manufacturero tras la caída de 0.6 por ciento registrada en el mismo periodo acumulado del 2025.

El 20 por ciento de la producción de vehículos ligeros fueron automóviles y el 80 por ciento unidades de mayor volumen como las SUV y las pick-ups.

Venta de autos eléctricos e híbridos sube 55 por ciento

En mayo México vendió 17 mil 300 autos eléctricos e híbridos, lo que significó un alza de 55 por ciento anual. Este dinamismo comercial refleja una aceleración en la transición hacia la electromovilidad dentro del mercado interno, impulsada por una mayor disponibilidad de modelos y la expansión de la infraestructura de recarga en los centros urbanos.

En forma acumulada, de enero a mayo se entregaron 77 mil 702 autos eléctricos e híbridos a los consumidores, lo que representó un alza del 42 por ciento anual.

De ellas, el 70 por ciento de las unidades comercializadas fueron híbridas regulares, el 14.8 por ciento correspondió a vehículos totalmente eléctricos y el 15.5 por ciento restante a modelos híbridos enchufables (plug-in).

Esta composición del portafolio tecnológico demuestra que los compradores mexicanos aún priorizan los motores combinados para mitigar la dependencia de las estaciones de carga rápida en trayectos largos.

Durante los primeros cinco meses del año, la Ciudad de México, el Estado de México, Nuevo León y Jalisco representaron en conjunto el 56 por ciento de las ventas totales de este tipo de vehículos, consolidándose como los principales motores de crecimiento para el segmento.