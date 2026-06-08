México fabrica más de 340 mil autos en mayo: producción automotriz cae 3.7%

En mayo México fabricó 342 mil 926 vehículos ligeros, lo que significó una caída de 3.70 por ciento anual, o una diferencia de 13 mil 187 unidades, de acuerdo con el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros del INEGI. Como contexto sectorial, la reducción observada en las líneas de ensamble durante el quinto mes de este año es más pronunciada en comparación con la baja de 2.6 por ciento reportada en el mismo mes del año pasado.

Además, durante los primeros cinco meses de 2026, se produjeron un millón 642 mil 83 unidades, lo que representó una reducción de 0.09 por ciento respecto al mismo lapso de 2025, o mil 494 unidades menos en comparación con los primeros cinco meses del año pasado. Lo anterior representaría una ligera recuperación estructural para el ecosistema manufacturero tras la caída de 0.6 por ciento registrada en el mismo periodo acumulado del 2025.

A pesar del bache productivo, el brazo comercial exterior de las empresas del sector automotriz mostró una trayectoria positiva y de consolidación. En mayo México exportó 306 mil 288 unidades, lo que significó un alza de 1.72 por ciento anual, una métrica que representa una recuperación clara para las marcas tras la caída de 2.9 por ciento del mismo mes del año pasado.

México exporta más de un millón de autos de enero a mayo de 2026

Durante el periodo de enero a mayo de 2026 se exportaron un millón 388 mil 236 unidades, lo que representó una variación del 4.0 por ciento respecto al mismo lapso de 2025, de acuerdo con la información recabada por el INEGI. Este indicador significó un repunte financiero y logístico para la industria terminal tras la severa caída de 6.3 por ciento experimentada en el mismo periodo del año pasado.

Finalmente, los datos institucionales confirmaron la alta dependencia que mantiene la proveeduría local con los canales de consumo de la región de Norteamérica bajo el marco comercial del T-MEC. Estados Unidos se mantuvo como el principal destino de las exportaciones de vehículos ligeros, concentrando el 75.4 por ciento del total de las unidades enviadas de México al extranjero al cierre del periodo reportado por el instituto de estadística.