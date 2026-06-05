Fecha límite para el T-MEC: ¿El acuerdo trilateral se cancela si no se renueva el 1 de julio?

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que México busca la renovación de T-MEC por 16 años más. (Foto: EFE)

Los gobiernos de México, Canadá y Estados Unidos tienen hasta el 1 de julio para llegar a un acuerdo sobre la renovación del Tratado de Libre Comercio, conocido como T-MEC.

Sin embargo, no descartan la posibilidad de que las negociaciones se extiendan meses o incluso años por las reglas y aranceles para la industria automotriz y otros sectores, según personas familiarizadas con el proceso.

Al negarse a renovar formalmente el tratado, la administración Trump desencadenaría nuevas negociaciones y un periodo indefinido de incertidumbre sobre el futuro del acuerdo, dijeron las fuentes, que solicitaron no ser identificadas debido a la naturaleza privada de las conversaciones.

Mientras tanto, y en paralelo al proceso de revisión, Estados Unidos ya inició conversaciones bilaterales por separado con Canadá y México para abordar diversos desacuerdos comerciales.

¿Qué ocurrirá el 1 de julio con el T-MEC?

El actual tratado, que sustituyó al TLCAN y entró en vigor en 2020, establece una revisión conjunta seis años después de su puesta en marcha.

El acuerdo, firmado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante su primer mandato (2016-2020), incluye una fecha límite el próximo mes para extender el pacto por otros 16 años.

Si los tres países acuerdan renovarlo antes del 1 de julio, el pacto se extendería automáticamente durante otros 16 años.

En caso contrario, comenzaría un periodo de revisiones anuales durante una década antes de su posible expiración, que sería en el año 2036.

Funcionarios cercanos a las conversaciones afirman que ese escenario es ahora el más probable.

México quiere la renovación del T-MEC por 16 años más

El pasado martes, los Gobiernos de México y Canadá oficializaron sus posturas de extender el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) por 16 años más.

Por parte de México, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, confirmó en conferencia de prensa que durante esta mañana enviaron a sus contrapartes estadounidenses y canadienses la postura del país.

“Evidentemente ya lo hicimos también, México está en la intención de la postura de que hay que extender el tratado”, indicó.

Resaltó que el tratado trilateral todavía se encuentra vigente por varios años más, peroel deseo del Gobierno de México es que el T-MEC se extienda 16 años.

Canadá solicita a México la renovación del T-MEC

Unas horas más temprano, el ministro canadiense de Asuntos Intergubernamentales, Dominic LeBlanc solicitó formalmente a Estados Unidos y México renovar por otros 16 años el T-MEC, a pesar de que las negociaciones comerciales con Washington permanecen estancadas y continúan las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre una eventual anexión del país vecino.

En una carta enviada a sus homólogos de Estados Unidos y México, el ministro canadiense recomendó renovar el acuerdo comercial antes del próximo 1 de julio, fecha límite establecida para que los tres países definan si extienden el tratado o inician un proceso formal de revisión.

Según informó el diario The Globe and Mail, Canadá recomendó formalmente la renovación del acuerdo “por otros 16 años”, aunque reconoció que los otros socios pueden exigir cambios en el pacto comercial.

LeBlanc tenía previsto reunirse el martes en Washington con el representante de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer, uno de los principales responsables de la política comercial de Trump.

La Administración Trump ha dado señales durante el último año y medio de que no quiere una simple renovación automática del tratado y busca modificaciones importantes, especialmente en sectores como el automóvil y el acceso al mercado lácteo canadiense.

Con información de Bloomberg, EFE y Héctor Usla