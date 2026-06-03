Revisión del T-MEC: México y Canadá piden a EU que el acuerdo se extienda 16 años

Los gobiernos de México y Canadá oficializaron su intención de prorrogar por 16 años adicionales la vigencia del T-MEC, en vísperas del proceso de revisión previsto en el acuerdo comercial.

Por parte de México, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, confirmó que el pasado 1 de junio notificó formalmente a sus homólogos de Estados Unidos y Canadá la postura del país respecto a la continuidad del acuerdo.

“Evidentemente ya lo hicimos, México (tiene) la intención de que hay que extender el tratado”, indicó.

En la misiva enviada a Jamieson Greer, titular de la Representación Comercial de EU (USTR), Ebrard resaltó que el T-MEC ha sido un instrumento clave para brindar estabilidad económica, certeza jurídica y atraer inversión extranjera directa a la región.

Como parte de los preparativos para esta revisión, el Gobierno de México realizó entre el 17 de septiembre y 18 de noviembre del año pasado una consulta pública nacional que incluyó 30 foros sectoriales y 32 foros estatales.

Estas consultas reflejaron una percepción favorable sobre el tratado, al ser considerado un pilar para la integración económica de América del Norte y un factor que ha impulsado la competitividad regional.

Sin embargo, los participantes expresaron preocupación por la permanencia de medidas arancelarias y no arancelarias, entre ellas las derivadas de la Sección 232 de Estados Unidos sobre acero y aluminio, así como otras investigaciones comerciales que afectan el intercambio entre los tres países.

La Secretaría de Economía señaló que recientemente presentó dos propuestas adicionales de cooperación regional orientadas a fortalecer las cadenas de suministro y reducir la dependencia de Asia en sectores considerados estratégicos para América del Norte.

A casi seis años de la entrada en vigor del T-MEC, el Gobierno mexicano sostuvo que mantener la certidumbre para los inversionistas será fundamental para preservar el crecimiento económico de la región Norteamérica.

Canadá se suma a favor del T-MEC

Canadá se sumó a México, al considerar que el acuerdo ha sido un factor determinante para fortalecer la integración económica de América del Norte y elevar la competitividad regional.

El gobierno de Canadá formalizó su recomendación de extender por 16 años más la vigencia del T-MEC mediante una carta enviada por el ministro de Asuntos Intergubernamentales, Dominic LeBlanc, en el marco del proceso de revisión conjunta establecido en el Artículo 34.7 del tratado, y destacó que el T-MEC ha generado beneficios significativos para las tres economías desde su entrada en vigor.

“América del Norte se ha consolidado como una de las regiones económicas más grandes y exitosas del mundo, con un mercado de alrededor de 500 millones de consumidores y una economía valuada en 33 billones de dólares”, señaló.

Además, el comercio trilateral de bienes y servicios alcanzó 1.9 billones de dólares en 2026, lo que representó un crecimiento de 32 por ciento respecto al inicio del acuerdo.

El Gobierno canadiense señaló que el proceso de revisión ofrece una oportunidad para analizar posibles áreas de mejora que permitan adaptar el tratado a las nuevas condiciones económicas globales y fortalecer aún más la competitividad de la región.

“Este proceso de revisión conjunta nos brinda la oportunidad de revisar el Acuerdo para evaluar si existen maneras de fortalecerlo y considerar dónde se justifican mejoras para adaptarnos a la evolución de las condiciones económicas”, enfatizó, e indicó que será necesario mantener el diálogo con Washington sobre la aplicación de aranceles sectoriales que afectan el comercio.

Canadá afirmó que agricultores, empresarios, trabajadores y consumidores de los tres países requieren certidumbre y estabilidad para seguir impulsando inversiones y crecimiento económico, por lo que hizo un llamado a concluir el proceso de revisión de manera oportuna y avanzar en la construcción de una alianza norteamericana más sólida, competitiva y próspera.

Hasta el momento, solo falta que se haga pública la postura de EU por extender el T-MEC. “El artículo 7 del capítulo 34 indica que el primero de julio cada una de las partes tiene que informar oficialmente a las otras dos partes su intención de extender. La USTR tiene que enviar su carta a fuerza, pero como Trump ha dicho una y otra vez que el T-MEC no puede seguir igual por el déficit comercial, su misiva dirá que se tienen que hacer cambios”, avizoró Jorge Molina, especialista en política pública.