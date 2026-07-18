¿Qué es el ‘turismo oscuro’ y por qué Tepito es uno de sus principales destinos en México?

Miles de visitantes llegan a Tepito como parte del turismo oscuro, tendencia que atrae a viajeros en busca de experiencias poco convencionales. (Fotoarte: El Financiero / Cuartoscuro)

Lejos de las rutas tradicionales de museos, monumentos y zonas arqueológicas, cada vez más viajeros buscan conocer lugares marcados por la tragedia, muerte o violencia o sitos que se relacionan con cultos y leyendas paranormales.

Esta tendencia, conocida como turismo oscuro o dark tourism, ha convertido a Tepito, el llamado ‘barrio bravo’ de la Ciudad de México, en uno de los destinos más llamativos para turistas nacionales y extranjeros.

¿Qué es el turismo oscuro y quién creó el término? ¿Por qué es popular en Tepito? Esto es todo lo que debes saber si quieres entrarle a los recorridos paranormales.

¿Qué es el turismo oscuro?

Se trata de una modalidad de viaje que consiste en visitar lugares relacionados con la muerte, tragedias, hechos violentos o acontecimientos históricos que dejaron huella en una ciudad.

Aunque para algunos turistas representa una forma de comprender la historia y la cultura de un sitio, para otros responde al interés por vivir experiencias fuera de lo común.

El concepto de turismo oscuro se creo en 1996 por los investigadores escoceses J. John Lennon y Malcolm Foley quienes describieron los recorridos por escenarios de desastres naturales, guerras, genocidios y otros sucesos trágicos.

De acuerdo con especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el turismo oscuro incluye: visitas a prisiones, pueblos abandonados, cementerios, lugares con leyendas sobrenaturales y zonas consideradas peligrosas por distintas razones.

Tepito, en CDMX, atrae a miles de turistas nacionales y extranjeros cada año. (Galo Cañas Rodríguez)

Altares a la Santa Muerte, principal atractivo del turismo oscuro en Tepito

En ese contexto, Tepito se ha consolidado como uno de los principales exponentes del turismo oscuro en México.

Al igual que las favelas de Brasil, el ‘barrio bravo’ atrae a personas interesados en conocer una realidad distinta, recorrer sus calles y visitar los altares dedicados a la Santa Muerte y otras figuras de culto popular.

Uno de los puntos más concurridos del turismo oscuro en Tepito es el altar del llamado ‘Angelito Negro’, creado por Alexis, también conocido como ‘El Chino’, quien dice que alrededor de 50 visitantes llegan todos los días para admirar el santuario.

De acuerdo con ‘el Chino’, los turistas extranjeros provienen principalmente de Colombia, Panamá, Brasil, Chile y Estados Unidos.

‘El Chino’ cuenta que el altar al ‘Angelito Negro’ nació como agradecimiento luego de que su madre se recuperó de un cáncer, hecho que él lo atribuye a la intervención de esa figura.

Otro de los sitios emblemáticos es el altar de Doña Queta, ubicado a una calle del Altar al ‘Angelito Netro’ y considerado uno de los más antiguos dedicado a la Santa Muerte. Este sitio recibe a fieles, turistas y personas curiosas desde hace más de 25 años.

Los testimonios de los habitantes de esa zona de la Ciudad de México indican que el número de visitantes y turistas aumenta especialmente durante el Día de Muertos, el 1 y 2 de noviembre.

Unos de los principales atractivos para el turismo oscuro en Tepito son los altares dedicados a la Santa Muerte. (Fernando Llano/AP)

¿Por qué estos lugares despiertan el interés de turistas?

Álvaro López, especialista en turismo de la UNAM, explica que muchos viajeros buscan experiencias distintas a las que viven en sus países de origen, así como escenarios que les permitan comprender otras realidades o satisfacer su curiosidad por sitios considerados de alto riesgo.

Además del interés cultural, el llamado turismo oscuro genera una derrama económica para las comunidades mediante el consumo en restaurantes, comercios y servicios de hospedaje cercanos.

Habitantes del ‘barrio bravo’ aseguran que la llegada de visitantes renueva el interés por Tepito, que incluso ‘estrenó’ letras monumentales hace unos años, e impulsa la actividad comercial de la zona.

“La llegada del turismo es buena, mucha gente ve un renacimiento de la fama del barrio, hay curiosos que voltean a verlo que antes ni se lo hubieran planteado”, asegura José Luis, ‘El Ruso’, quien desde hace 60 años atiende ‘Migas la Güera’, uno de los restaurantes tradicionales de Tepito.

¿Qué otros destinos de turismo oscuro existen en el mundo?

El especialista de la UNAM asegura que todos los países tienen al menos un lugar que es ‘imán’ del turismo oscuro, ya sea por su simbolismo histórico, por sus leyendas urbanas, por curiosidad o morbo.

Chérnobil, en Ucrania, es uno de los lugares para hacer turismo oscuro en el mundo. (UNAM)

Entre los destinos principales del turismo oscuro en el mundo destacan:

Chérnobil, en Ucrania;

El campo de concentración de Auschwitz, en Polonia;

Hiroshima, en Japón;

La antigua ciudad de Pompeya, en Italia; y

Las catacumbas de París, en Francia.

La casa del narcotraficante Pablo Escobar, en Colombia.

Se trata de lugares que cada año reciben a miles de visitantes, interesados en conocer de cerca algunos de los episodios más impactantes y violentos de la historia.

*Con información de EFE.