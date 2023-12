¿Cuáles son las zonas arqueológicas cerca de la CDMX?

¿Todavía no decides a dónde irte de vacaciones? Si no quieres alejarte tanto de la Ciudad de México o no cuentas con mucho presupuesto, una opción cercana y barata son las zonas arqueológicas alrededor de la capital del país.

No solo es Teotihuacán, en el Estado de México, Morelos, Tlaxcala, y Puebla, hay pirámides y zonas arqueológicas no tan conocidas, las cuales están abiertas al público y es posible visitarlas.

La mayoría tienen museos en los que se explica cómo fue el esplendor e importancia de dichas culturas.

También está la opción de recorrer poblados cercanos a las zonas arqueológicas y así conocer más acerca de la región.

¿Qué pirámides se encuentran muy cerca de la Ciudad de México?

Malinalco

Está en el Edomex y su costo es de 75 pesos por persona, con un horario de martes a domingo, de 10:00 a 16:00 horas, el último acceso es a las 15:00 horas.

Está a 99 kilómetros de la Ciudad de México, por la carretera a Toluca hasta llegar a La Marquesa, para después ir hacia Tenango del Valle.

En el pueblo de Jajalpa se toma la desviación hacia Malinalco. Mientras que de la ciudad de Toluca está a 70 kilómetros, siguiendo la vía a Tenango-Jajalpa.

En la zona hay restos de construcciones prehispánicas con motivos militares y ceremoniales; los basamentos tienen características de la cultura mexica. Entre los animales y figuras representadas están los ocelotes y enormes serpientes.

Teotihuacán

Es la zona arqueológica más conocida y cercana a la CDMX, el costo es de 90 pesos por persona y su horario es de lunes a domingo, de 8:00 a 17:00 horas.

Al partir de la Ciudad de México es posible llegar por la carretera México-Pachuca hasta llegar a la autopista Ecatepec-Pirámides. Otras opciones son las autopistas México-Tuxpan y Arco Norte, además de la carretera libre México-Teotihuacán.

Teotihuacán fue incluida en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1987. Al visitarla, podrás subir a la Pirámide del Sol, la más alta de la zona arqueológica, también está la pirámide de la Luna y el Templo de Quetzalcóatl.

Además de las pirámides, hay edificios que conservan algunos murales, los cuales suman hasta 34 muestras de arte prehispánico.

Entre las actividades más populares de los últimos años está el viaje en globo al amanecer para apreciar desde las alturas la Calzada de los Muertos y observar la llamada ‘Ciudad de los Dioses’.

Vuelo en Globo Vuelo en globo en Teotihuacán. (Instagram / Globopuerto Teotihuacan)

Tula

La zona arqueológica de Tula, en Hidalgo, es conocida por sus atlantes, fue sede de la cultura tolteca.

En la parte superior de la pirámide de Tlahuizcalpantecuhtli hay columnas, pilastras y bajo relieves. Es ahí donde encontrarás a los enormes atlantes que simbolizan a guerreros que en una mano llevan una flecha y en la otra dardos.

Sobre el pecho tienen un pectoral en forma de mariposa, todo esto grabado en piedra. Muy cerca está el Palacio Quemado que incluye relieves y vestigios de pinturas murales prehispánicas.

Tula está al norte de la CDMX, el costo de acceso es de 90 pesos y sus horarios son de martes a domingo de 9:00 a 18:00 horas. Para llegar, desde la Ciudad de México, es por la Carretera Federal 57 rumbo a Querétaro y en el kilómetro 77 tomar la desviación hacia Tula de Allende.

Tula Los gigantescos Atlantes de piedra en Tula. (Foto: Facebook / Secretaría de Turismo del Estado de Hidalgo).

Cholula

Además de una pirámide, tiene una iglesia en su cima. De acuerdo con Turismo Puebla, Cholula fue un importante centro ceremonial y comercial antes de la llegada de los españoles.

Como una forma de imponer la religión, se edificaban templos religiosos sobre las pirámides prehispánicas, y una de las mayores muestras es la iglesia que ‘corona’ a la gran pirámide y hoy es la Iglesia de Nuestra Señora de los Remedios.

Su fachada es de color amarillo y para llegar a ella es necesario subir la pirámide también, para apreciar de cerca a los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl.

A tan solo unos metros de la iglesia está la zona arqueológica de Cholula, donde se conservan pinturas muralistas como parte del Museo de Sitio. El horario para visitar la pirámide y la iglesia es de lunes a domingo de 9:00 a 18:00 horas.

Tlaxcala

Tlaxcala sí existe y también tiene una zona arqueológica, se trata de Cacaxtla, una importante ciudad militar prehispánica entre los límites de Tlaxcala y Puebla.

También posee varios murales y según el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) estos son los mejor conservados de Mesoamérica.

En dichas pinturas sobresalen colores como rojo, azul, amarillo, negro y blanco, los cuales eran obtenidos de la obsidiana, cal y otros minerales de la región.

Cacaxtla está al sur de Tlaxcala y para llegar desde la CDMX es necesario tomar la Carretera Federal 150 México-Puebla. El costo del acceso es de 90 pesos con un horario de martes a domingo de 10:00 a 17:00 horas.