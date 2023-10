¿Qué pasa si no tome mis vacaciones y me despiden? La Ley Federal del Trabajo te dice qué hacer

Si eres despedido de tu trabajo debes ser compensado económicamente. En ese caso, las vacaciones que te quedaron pendientes juegan un papel importante en el monto que recibirás.

Al terminar una relación laboral, sea por despido o por renuncia, debe existir una compensación económica en la que entran los días que el trabajador tenga pendientes de vacaciones.

¿Me pagan las vacaciones no tomadas si me despiden?

Sí. De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, en caso de despido, los días pendientes de vacaciones deben ser compensados. Es decir, que si no has tomado los 12 días de tu primer año, deben ser compensados en su totalidad, y si solo has tomado 6 de 12, los otros 6 deberán incluirse en el finiquito o liquidación laboral.

La medida no aplica igual si te despidieron antes de cumplir tu primer año. En ese caso la remuneración será proporcional al tiempo en el que prestaste tus servicios. Es decir que recibirás más dinero si trabajaste 8 meses que si trabajaste 4.

Días pendientes de vacaciones en caso de despido justificado

El artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo enumera una serie de motivos por los que la empresa puede terminar la relación laboral sin responsabilidad de darte liquidación, sea por certificaciones falsas, distintos actos de violencia, más de tres faltas en un mes o trabajar en estado de embriaguez o bajo el efecto de alguna droga.

En esos casos, el trabajador será despedido con un finiquito, que es equivalente a los días que no te han pagado, así como el aguinaldo si es que está pendiente, la prima vacacional y los días de vacaciones que te corresponden.

Recuerda que las vacaciones son pagadas, así que en el caso del finiquito te deben pagar los 6 o 12 días según corresponda.

Días de vacaciones en caso de despido injustificado

El despido injustificado es el fin de la relación laboral que no tiene que ver con el desempeño del trabajador, y en este caso la compensación es mayor; sin embargo, las vacaciones se pagan igual que en el justificado.

La diferencia de la liquidación con el finiquito es que la compensación es más grande, ya que el patrón está obligado a entregar 3 meses de sueldo, salarios vencidos, lo equivalente a 20 días de servicios por cada año trabajado, prima de antigüedad de 12 días por cada año, así como el monto correspondiente al aguinaldo, vacaciones restantes y prima vacacional.

En este caso, el monto de la liquidación es mayor al del finiquito por las indemnizaciones; sin embargo, si te despiden de manera injustificada y solo te quieren dar un finiquito o una cantidad inferior a la que te corresponde según la ley es importante que no firmes ningún documento.

Vacaciones: ¿Cómo se calculan los pagos por días en caso de despido?

La plataforma de búsqueda de empleos Indeed ofrece una explicación sencilla sobre cómo calcular el monto que deben otorgarte en caso de vacaciones:

Multiplica el salario diario por tus días de vacaciones al año. Digamos que al día ganas 300 pesos y te tocan 12 días de vacaciones por tu primer año, entonces el resultado es 3 mil 600 pesos. Divide ese monto por los 365 días del año para determinar el valor por día. Es decir, 3 mil 600 entre 365, que da como resultado 9.86 pesos diarios. Ese resultado se multiplica por los días trabajados al año. Por ejemplo, si tenías una jornada laboral de cinco días a la semana, son alrededor de 260 días al año trabajados. Entonces la multiplicación es de 9.86 por 260, que da como resultado 2 mil 563 pesos, lo que será el monto que deberías recibir.

Ese resultado te servirá para sacar el monto proporcional de la prima vacacional, que corresponde a una cuarta parte de lo de las vacaciones. En ese caso, el monto que resultó de tus días de vacaciones se debe multiplicar por 0.25, lo que te dará el resultado del extra de la prima vacacional.

Usando el ejemplo anterior, una cuarta parte de 2 mil 563 es apróximadamente 640 pesos. Esa cifra será la que te deban otorgar en caso de liquidación y finiquito.