Hasta 100 mil pesos por metro cuadrado: Top 5 de las colonias más caras por alcaldía en CDMX

El precio promedio de la vivienda en CDMX supera los 55 mil pesos por metro cuadrado.

¿Se cancela el departamento con las tres ‘B’? El aumento de precio de la vivienda en la Ciudad de México no lo frena nadie. Tan solo en el último año el costo subió 2.4 por ciento por metro cuadrado. El centro y poniente son las zonas más caras para vivir en CDMX.

Para que te des una idea, vivir en la Alcaldía Cuauhtémoc o en la Miguel Hidalgo, donde el metro cuadrado supera los 70 mil pesos, es 3.5 veces más caro que vivir en Tláhuac, donde el metro cuadrado alcanza los 19 mil pesos, según datos con corte a junio pasado.

De acuerdo con el Indicador Banorte de Precios de Vivienda (INBAPREVI), esta información es reflejo de la “notable disparidad” en el precio de la vivienda, y cómo la ubicación y la demanda son un factor importante para que vivir sea accesible con tu presupuesto o que sea algo alejado de tu realidad.

Si buscas una casa o un depa en CDMX, estas son las colonias en las que es más caro el metro cuadrado.

La Condesa es una de las colonias más caras de la alcaldía Cuauhtémoc. (Cuartoscuro)

Las 5 colonias más caras de cada alcaldía en CDMX

Las alcaldías Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Benito Juárez, Cuajimalpa y Álvaro Obregón cuentan con colonias en las que las viviendas tienen un costo superior a 64 mil pesos por metro cuadrado. En algunos casos, el costo rebasa hasta los 100 mil pesos.

El promedio del precio de la vivienda a nivel nacional es de 31 mil 911 pesos por metro cuadrado. Entonces, esas 5 alcaldías concentran colonias con precios por metro cuadrado que duplican o triplican la media.

Estas son las colonias más caras de cada una de las 16 alcaldías y sus precios por metro cuadrado:

Álvaro Obregón

Guadalupe Inn: 66 mil 233 pesos.

Los Alpes: 64 mil 682 pesos.

Merced Gómez: 63 mil 295 pesos.

Pueblo Axotla: 61 mil 931 pesos

Santa Fe Centro: 60 mil 695 pesos.

Azcapotzalco

Ampliación del Gas: 50 mil 608 pesos.

Arenal: 50 mil 107 pesos.

El Jaguey: 48 mil 891 pesos.

Santo Tomás: 48 mil 395 pesos.

Ampliación petrolera: 45 mil 850 pesos.

Benito Juárez

Acacias: 72 mil 346 pesos.

Xoco: 71 mil 87 pesos.

Nápoles: 66 mil 598 pesos.

Del Valle Sur: 65 mil 892 pesos.

Santa Cruz Atoyac: 63 mil 816 pesos.

Coyoacán

El Reloj: 62 mil 93 pesos.

Pueblo San Pablo Tepetlapa: 57 mil 718 pesos.

Barrio Santa Catarina: 55 mil 785 pesos.

Espartaco: 54 mil 375 pesos.

Del Carmen: 54 mil 238 pesos.

Cuajimalpa

Pueblo San Mateo Tlaltenango: 72 mil 446 pesos.

Santa Fe: 65 mil 249 pesos.

Cooperativa Palo Alto: 64 mil 501 pesos.

EL Yaqui: 58 mil 25 pesos.

Contadero: 57 mil 938 pesos.

Cuauhtémoc

Juárez: 88 mil 885 pesos.

Tabacalera: 88 mil 853 pesos.

Hipódromo Condesa: 85 mil 2 pesos.

Roma Norte: 83 mil 704 pesos.

Hipódromo: 81 mil 978 pesos.

La Colonia Roma está en el top de colonias con precios más altos por metro cuadrado de la Alcaldía Cuauhtémoc. (Cuartoscuro)

GAM

Lindavista Norte: 54 mil 986 pesos.

Nueva Vallejo: 48 mil 627 pesos.

Torres Lindavista: 48 mil 319 pesos.

Magdalena de Las Salinas: 47 mil 537 pesos.

Guadalupe Tepeyac: 45 mil 694 pesos.

Iztacalco

Granjas México: 46 mil 81 pesos.

Viaducto Piedad: 44 mil 594 pesos.

Barrio de Santiago Sur: 41 mil 864 pesos.

Militar Marte: 37 mil 949 pesos.

Reforma Iztaccihuatl: 35 mil 922 pesos.

Iztapalapa

El Prado: 40 mil 770 pesos.

La Era: 35 mil 211 pesos.

San Andrés Tetepilco: 33 mil 211 pesos.

Barrio San Miguel: 32 mil 744 pesos.

Paseos de Churubusco: 32 mil 620 pesos.

Magdalena Contreras

El Maestro: 50 mil 938 pesos.

Santa Teresa: 43 mil 287 pesos.

San Jerónimo Lidice: 40 mil 854 pesos.

Héroes de Padierna: 40 mil 767 pesos.

El Toro: 39 mil 1 pesos.

Miguel Hidalgo

Bosque de Chapultepec, 1era sección: 100 mil 267 pesos.

Polanco 3era sección: 96 mil 862 pesos.

Polanco 5ta sección: 94 mil 803 pesos.

Polanco 4ta sección: 94 mil 387 pesos.

Mariano Escobedo: 90 mil 494 pesos.

Polanco es una de las colonias más caras de la CDMX, con viviendas de 90 mil pesos el metro cuadrado. (Cuartoscuro)

Tláhuac

Pueblo San Francisco Tlaltenco: 26 mil 413 pesos.

Miguel Hidalgo: 25 mil 673 pesos.

La Draga: 24 mil 101 pesos.

Barrio Santa Ana Poniente: 23 mil 893 pesos.

Del Mar: 17 mil 194 pesos.

Tlalpan

Ampliación Fuentes del Pedregal: 68 mil 79 pesos.

Lomas del Pedregal Framboyanes: 66 mil 947 pesos.

Lomas del Pedregal: 56 mil 803 pesos.

Jardines En La Montaña: 51 mil 727 pesos.

Rinconada Coapa 2da Sección: 51 mil 475 pesos.

Venustiano Carranza

Jamaica: 47 mil 367 pesos.

Federal: 43 mil 487 pesos.

Janitzio: 42 mil 629 pesos.

Lorenzo Boturini: 41 mil 790 pesos.

Ampliación Aviación Civil: 41 mil 41 pesos.

Xochimilco

Ampliación San Marcos Norte: 33 mil 867 pesos.

Ampliación Tepepan: 31 mil 321 pesos.

Bosque Residencial del Sur: 31 mil 132 pesos.

Pueblo Santiago Tepalcatlalpan: 30 mil 535 pesos.

Barrio 18: 29 mil 821 pesos.

Polanco y Bosque de Chapultepec son las colonias más caras de CDMX

Exclusivas y al mismo tiempo con buena conectividad con el Metro CDMX y otros transportes, las 5 colonias más caras para vivir en la Ciudad de México se encuentran en la Alcaldía Miguel Hidalgo:

Bosques de Chapultepec 1era sección

Cercana al Auditorio Nacional y al Complejo Cultural de Los Pinos, la Primera Sección del Bosque de Chapultepec es la zona más cara de la Ciudad de México para adquirir una vivienda. El reporte de Banorte establece precios de 100 mil 267 pesos por metro cuadrado.

Polanco 3era sección

La tercera sección de Polanco es la segunda colonia más cara para vivir, con un precio promedio de 96 mil 862 pesos por metro cuadrado.

En la zona está el Parque Lincoln, mientras que las opciones de transporte público incluyen la estación del Metro Auditorio, Metro Polanco y el Metrobús de la Línea 7, además de calles emblemáticas como Presidente Masaryk y Ejército Nacional, que conecta con Periférico y otras vialidades.

Polanco es una de las colonias más caras de CDMX. (Cuartoscuro)

Polanco 5ta sección

Sales de la primera sección del Bosque de Chapultepec y cruzando la calle está la quinta sección de Polanco, donde la vivienda tiene un costo promedio de 94 mil 803 pesos el metro cuadrado.

A diferencia de la tercera sección, es más cercana al centro de la CDMX y a colonias de la Cuauhtémoc, con estaciones del Metro cercanas como Sevilla y Polanco, así como a pocos minutos de La Condesa.

Polanco 4ta sección

Entre la tercera y la quinta sección de Polanco está la cuarta sección, donde los precios de la vivienda llegan a los 94 mil 387 pesos por metro cuadrado. Destaca su conectividad con el Paseo de la Reforma.

Mariano Escobedo

Una colonia pequeña y con forma de triángulo, rodeada por algunas de las universidades más prestigiosas de la zona, Mariano Escobedo se ubica al norte de Polanco y es la quinta más cara para vivir en CDMX, con un costo de 90 mil 494 pesos por metro cuadrado.

¿Entonces dónde es más barato? Estas son las alcaldías más económicas para vivir

El indicador de Banorte sobre los precios de vivienda señala que las mejores oportunidades para comprar una casa o un departamento en CDMX están al oriente y en una parte del sur. Tláhuac, Iztapalapa y Xochimilco son las opciones más económicas.

Estos son los precios promedio por metro cuadrado de las alcaldías con vivienda más económica:

Tláhuac: 19 mil 842 pesos.

Iztapalapa: 26 mil 402 pesos.

Xochimilco: 27 mil 971 pesos.

Venustiano Carranza: 36 mil 884 pesos.

Iztacalco: 38 mil 189 pesos.

Los datos de Banorte indican que el costo del metro cuadrado subió 4 por ciento a nivel nacional entre junio de 2025 y este año. La Ciudad de México es la entidad más cara para vivir.

Además, Banorte establece que 76.9 por ciento de viviendas disponibles para adquirir en la Ciudad de México son departamentos.