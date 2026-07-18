Cobra intereses: Top 8 de cuentas con rendimientos ALV (a la vista) para poner a trabajar tu dinero

¿Quieres generar intereses con tu dinero? Estas son las cuentas que te ofrecen los mejores rendimientos en México.

Si guardas tu dinero en una cuenta de débito tradicional, pierdes dinero debido a la inflación en México, que se ubica en ubica en 3.37 por ciento anual. Una alternativa para enfrentar esa situación y poner tu dinero a trabajar son las cuentas con rendimientos, es decir, cuentas de ahorro que te pagan intereses por invertir tu dinero.

Bancos y plataformas financieras como Nu, Mercado Pago, Plata, entre otras, ofrecen cuentas con rendimientos diarios o mensuales, con tasas de interés anuales.

Entre las opciones actuales en el mercado mexicano hay cuentas que pagan tasas de interés de entre 8 y 15 por ciento anual, aunque algunas tienen ciertas reglas como mantener un saldo, realizar compas con la tarjeta, entreo otros.

Una de las principales ventajas de estas cuentas de ahorro es que el dinero continúa disponible para retiros o transferencias, aunque siempre es necesario revisar las ‘letras chiquitas’ de los contratos o las condiciones de cada banco o institución financiera.

¿Qué cuentas te ofrecen los mejores rendimientos?

El Financiero visitó los sitios web de fintechs y de los nuevos bancos en México para conocer los intereses que ofrecen en sus cuentas con rendimientos.

Luego de revisar las principales, estas son las opciones que te ofrecen mayores rendimientos:

¿Qué interés tienen las Cajitas de Nu?

El nuevo banco Nu ofrece rendimientos con liquidez diaria y la posibilidad de tener una tasa mayor su ‘congelas’ tu dinero durante un plazo determinado en las llamadas Cajitas Nu o en su ‘versión más potente’: la Cajita Turbo.

De acuerdo con el sitio web del nuevo banco en México, la Cajita Turbo ofrece rendimientos de hasta 13 por ciento anuales. Para obtener esa tasa de interés, los clientes deben realizar al menos una compra al mes.

La Cajita tradicional de Nu tiene un rendimiento es de 6.5 por ciento anual y en ella también está la posibilidad de ‘congelar’ tu saldo con rendimiento de 6.8 por ciento anual.

La Cajita de Nu ofrece un rendimiento de hasta 13%. (NU)

Esta es la tasa que ofrece Mercado Pago

El rendimiento de Mercado Pago es de hasta 12 por ciento a tasa anual. Para obtener ese beneficio, cada uno de sus clientes debe depositar un mínimo de 3 mil pesos al mes.

Además, esta tasa de interés solo aplica sobre un saldo máximo de 25 mil pesos. Si tienes más de esa cantidad, el excedente generará los rendimientos normales, que son de 5 por ciento anual.

Ualá tiene una tasa de interés de hasta 15 por ciento

Ualá ofrece un rendimiento de hasta 15 por ciento anual en su cuenta de ahorro. Los intereses se generan diariamente y están disponibles las 24 horas, de acuerdo con la información de su sitio web.

Al igual que otras instituciones financieras, Ualá tiene ciertas reglas para dar esa tasa de interés a sus clientes. “Sube tu tasa: Recibe un 12 por ciento al realizar compras o traer tu nómina por $3,000 al mes, o alcanza el 15 por ciento si llegas a los $6,000”, se indica en el sitio oficial.

Uno de los requisitos para obtener mayor rendimiento con Ualá es trasladar tu nómina a tu cuenta de débito.

Tasa Plus: 13 por ciento anual al realizar consumos de al menos 3 mil pesos mensuales (o recibir tu nómina).

Tasa Plus Máxima: 15 por ciento anual al consumir 6 mil pesos mensuales (o recibir tu nómina).

¿Cuál es la tasa de interés de la cuenta con rendimientos de Klar?

Klar tiene rendimientos anuales que varían entre tasas de 2.50 y hasta el 15 por ciento, dependiendo de tu nivel de cuenta (Light, Plus o Platino) y el tipo de inversión que elijas (Flexible o Fija).

Estos es el rendimiento de Open Bank

Ofrece una tasa fija de hasta 13 por ciento anual en tus Apartados Open, con tope a los primeros 40 mil pesos.

Una forma de hacer crecer tu dinero es invertirlo en una cuenta de ahorro que te dé rendimientos. (Shutterstock)

Revolut y su rendimiento de 15 por ciento

Revolut ofrece una tasa de rendimiento anual fija de hasta 15 por ciento en su apartado de “Rendimientos Diarios”, calculada y pagada diariamente, con disponibilidad inmediata de tus recursos. Dicho rendimiento varía según tu saldo y el plan contratado:

• Hasta 25 mil pesos: 15 por ciento de rendimiento anual (aplica para todos los planes).

• De 25,000.01 a 1,000,000: 7.50 por ciento anual para plan Metal, 7.30 por ciento anual para Premium y 7 por ciento anual para el plan Estándar.

DiDi Cuenta: ¿Qué rendimiento ofrece a sus clientes?

La DiDi Cuenta ofrece un rendimiento anual del 15 por ciento sobre tus primeros 10 mil pesos y una tasa del 7.5 por ciento anual sobre el resto de tu saldo.

Los rendimientos se generan diario, tu dinero tiene liquidez inmediata y no requiere compras mínimas ni depósitos obligatorios.

Plata también tiene cuentas con rendimiento

Plata Ahorro da un rendimiento anual de 11 por ciento con lo que ganas intereses por cada peso que guardes.

Tu saldo genera rendimiento todos los días. En la app eliges la opción de si tu ahorro es flexible y fijo o con metas a plazo. No cobra comisión anual y el cashback es de hasta 15 por ciento.

¿Qué considerar antes de abrir una cuenta de ahorro con rendimiento?

Aunque una tasa alta resulta atractiva, especialistas en finanzas personales recomiendan analizar los siguientes aspectos antes de decidir dónde colocar el dinero:

El rendimiento anual.

El monto máximo que genera intereses.

Si existen condiciones para obtener la mayor tasa , como domiciliar la nómina o realizar compras mensuales.

, como domiciliar la nómina o realizar compras mensuales. La disponibilidad inmediata de los recursos.

Si la institución está regulada y protegida por el IPAB.

Además, es importante tomar en cuenta que los rendimientos actuales no son permanentes. Las instituciones financieras cambian constantemente sus tasas de interés a partir de las decisiones de política monetaria del Banxico, es decir, cuando el Banco de México modifica su tasa de interés, las instituciones financieras también lo hacen.

Por eso, conviene revisar constantemente las tasas de interés vigentes para saber si la opción elegida es competitiva y comparar alternativas para aprovechar las mejores opciones.

Nota: La revisión de la tasa de interés que ofrecen las instituciones mencionadas se realizó el 16 de julio de 2026. Es posible que las tasas de interés y/o sus condiciones hayan cambiado.