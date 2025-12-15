Plata obtiene 500 mdd de financiamiento por parte de Nomura

Plata logró un financiamiento por 500 millones de dólares con Nomura, uno de los bancos de inversión más grandes de Japón, siendo el mayor financiamiento obtenido por una empresa mexicana de servicios financieros digitales.

La institución destacó también que es la primera vez que uno de los bancos de inversión más grandes de Japón participa en una transacción de esta escala dentro del ecosistema de servicios financieros tecnológicos en México.

“La confianza de una institución como Nomura confirma la solidez del modelo que hemos construido y la capacidad de México para atraer. Este financiamiento nos permite seguir creciendo con disciplina, fortalecer nuestra infraestructura y avanzar hacia el inicio de operaciones como banco”, señaló Neri Tollardo, director general de Plata.

Con esta nueva operación, Plata rebasó los 1.6 mil millones de dólares en financiamiento institucional acumulado desde su llegada a México. El anuncio ocurre en medio de un proceso donde la compañía se prepara para iniciar operaciones como banco, tras obtener su licencia en diciembre de 2024 por parte de la Comisión Nacional Bancaria (CNBV).

La empresa comenzó con este marco regulatorio en 2022, un camino que ha implicado auditorías continuas y el cumplimiento de los estándares más estrictos del sector.

Plata nació con tecnología propia, controles estrictos y un modelo operativo que ha sido reconocido de manera consistente por inversionistas y reguladores en México y Estados Unidos, destacó la firma.

Desde su llegada al país, la compañía ha invertido más de mil millones de dólares y generado más de 3 mil empleos, incluidos más de 500 especialistas en ingeniería y tecnología con experiencia en instituciones financieras de alta complejidad. La compañía mantiene el enfoque en la ejecución ordenada de su estrategia y en el cumplimiento de los procesos necesarios para su inicio de operación bancaria.