Buen Fin cambia la forma de comprar de los millenials; aumentan ventas en línea

Las ventas online se incrementaron tras la reciente edición del Buen Fin, que se llevó a cabo en noviembre.

Las ventas online en la XV Edición del Buen Fin crecieron 31 por ciento respecto a la campaña del 2024, al sumar 45.9 mil millones de pesos, los cuales representaron el 21 por ciento de las ventas totales, es decir, incluyendo las de las tiendas físicas, informó la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO).

Las categorías más buscadas online fueron los electrónicos, la moda, belleza, cuidado personal, juguetes y electrodomésticos. Mientras que en tiendas físicas prevalecieron de igual forma, la moda, electrónicos y electrodomésticos pero ganaron presencia la venta de alimentos de la despensa, muebles y decoración del hogar.

Este año, la tarjeta de crédito se mantuvo como el método preferido en el canal digital con el 48 por ciento de las transacciones, mientras que el Buy Now Pay Later (BNPL) por primera vez tuvo presencia dentro de las cinco opciones más utilizadas por los compradores con el 12 por ciento de las preferencias.

La tarjeta de débito fue el segundo método de pago más utilizado con el 43 por ciento; y la tarjeta de tienda departamental tuvo 17 por ciento.

En esta edición del Buen Fin se usó menos el efectivo.

Consumidores se ‘desencantan’ del Buen Fin

Aunque el canal digital ofreció más de 69 mil productos con descuento principalmente en belleza, tecnología y línea blanca, prevalecieron limitaciones financieras para los consumidores.

Por ejemplo, no tener dinero para comprar en estas fechas, la incertidumbre sobre los ingresos, no contar con alguna tarjeta de crédito o débito para poder comprar por internet, entre otras.

Otro de los obstáculos para los consumidores, fue la falta de disponibilidad de productos, que implica no encontrar promociones atractivas, preferir esperar otro tipo de promociones y ofertas, además de no enterarse de las promociones de El Buen Fin y no haber meses sin intereses.

En contraste, las razones de compra en el Buen Fin 2025, fue aprovechar descuentos y promociones en ese momento; adelantar algunas compras como Navidad, Fin de año, Reyes Magos; y porque la temporada ofrece una amplia variedad de productos y servicios.