Qué es buy now, pay later

Buy now, pay later es un tipo de financiamiento a corto plazo que permite a los consumidores realizar compras y pagarlas en una fecha futura según Business Wire en su Informe de mercado y oportunidades de inversión 2022-2028.

Los también conocidos como préstamos a plazos en el punto de venta se están convirtiendo en una opción de pago cada vez más popular.

Las tarjetas de crédito y el modelo buy now, pay later implican pagos atrasados, aunque son muy parecidos, éste último tiene varias diferencias con las compras hechas con tarjeta de crédito.

Cuando se usa una tarjeta de crédito, se debe hacer el pago mínimo adeudado en la tarjeta cada mes. Se acumulan intereses sobre el monto restante hasta que se pague por completo.

Los acuerdos de buy now, pay later a menudo no cobran intereses ni tarifas. Tienen un cronograma de pago fijo y al cliente se informa por adelantado lo que deberá pagar cada vez. Es comparable a cualquier otro tipo de préstamo personal o de consumo sin garantía.

De acuerdo a Bussiness Wire, se espera que buy now, pay later en México crezca un 100,3% anual para alcanzar los 2,837 millones de dólares en 2022.